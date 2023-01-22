Büyükşehir öğrencileri bowlingle buluşturuyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, spor etkinlikleri kapsamında öğrencileri bowlingle buluşturuyor. Trabzon’un 18 ilçesinde yaşayan öğrencilerin katıldığı etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıkıyor.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında öğrenciler bowlingle tanıştırılıyor. Trabzon’un 18 ilçesinde öğrenim gören sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı öğrenciler, perşembe günleri saat 10.00-13.00 saatleri arasında Cevahir AVM’de bulunan eğlence alanında hem bowling oynuyor hem de çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor. Tüm giderlerin Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı etkinliklere şu ana kadar Tonya, Şalpazarı, Düzköy ve Hayrat ilçelerinde öğrenim gören öğrenciler katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu proje kapsamında 18 ilçeden yaklaşık 5000 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

SPORLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon’un 18 ilçesinde öğrenim gören çocukları bowlingle tanıştırmak istediklerini belirterek, “İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa yürütülen proje 18 ilçemizde uygulanacak. 22 Aralık tarihinde başlayan proje kapsamında şu ana kadar Şalpazarı, Düzköy, Tonya ve Hayrat ilçelerimizden belirlenen çocuklarımız bowlingle buluşturuldu. Çocuklarımız her hafta eğlence merkezinde hem spor yapacaklar hem de çeşitli eğlence aktiviteleriyle stres atacaklar. Proje ile öğrencilerimize spor alışkanlığı kazandırmayı ve sosyalleşmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızı çeşitli alanlarda sporla buluşturmaya devam edeceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.