Büyükerşen’den ESTÜ’ye teknik ziyaret

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne (ESTÜ) teknik bir ziyaret gerçekleştirdi. Büyükerşen, ESQUAKE Sismik İzolatör Test Laboratuvarında yapılan çalışmaları inceleyerek uzmanlardan bilgi aldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne (ESTÜ) bir ziyaret gerçekleştirdi. Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü’ne yapılan ziyarette Başkan Büyükerşen’i ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan karşıladı.

Ziyarette Başkan Büyükerşen’e ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Kara, belediye bürokratları ve teknik personel, İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Kılıç da eşlik etti.

Daha sonra Büyükerşen ve beraberindeki heyet ESQUAKE Sismik İzolatör Test Laboratuvarı’na geçti. Burada Eskişehir’deki olası büyük depreme maruz kalabilecek binaların felaket senaryoları ile karşılaşmaması için yapıları koruyabilecek deprem teknolojilerinden biri olan sismik izolasyon yöntemi, sismik izolatörlerin test ve deneylerin yapıldığı laboratuvarda çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve ESQUAKE Sismik İzolatör Test Laboratuvarı sorumlusu Prof. Dr. Gökhan Özdemir tarafından laboratuvar ve çalışma sistemi hakkında detaylı bir bilgilendirme yapıldı.

Başkan Büyükerşen, ESTÜ Rektörü Adnan Özcan ve öğretim üyelerine nazik misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ve olası işbirliklerinin görüşüldüğü ziyaret çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.