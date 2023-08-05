BUÜ’den yeni koordinatörlerle ilk toplantı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) faaliyetlerin düzenlenmesi ve yeni projelerin hızla hayata geçirilebilmesi adına oluşturulan koordinatörlüklerdeki devir teslim işlemleri tamamlandı.BURSA (İGFA) - Araştırma Üniversiteleri arasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen BUÜ Yönetimi, bünyesinde kurulmuş olan 13 koordinatörlükle araştırma ve geliştirme faaliyetlerini daha hızlı bir şekilde organize edebilecek. Tüm koordinatörlerin bir araya geldiği ilk toplantıya Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı da katıldı.

NİTELİKLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 2021 yılından itibaren Araştırma Üniversiteleri arasında yer aldıklarına işaret etti. Son 4 yıldır üst seviyede bir motivasyon ile üniversitenin çok daha iyi noktalara gelebilmesi için gayret ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Önceki yönetim döneminde olduğu gibi, yeni dönemde de aynı azim ve inançla çalışmalara odaklanacağız. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve donanım bu konuda bizleri teşvik edecektir. Geçmiş dönem koordinatörlerimiz değerli çalışmalara imza attı. Yeni dönemde görev alacak koordinatörlerimizin de çok daha nitelikli projeleri hayata geçireceğine inanıyoruz. El birliğiyle çalışacağız” diye konuştu.

AR-GE KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Mevcut 12 koordinatörlüğün yanı sıra Üniversite-Sanayi işbirliğine katkı sağlayacak özel bir birimi de hayata geçirdiklerinin bilgisini veren Rektör Yılmaz; “Bu dönem Araştırma Üniversitesi vizyonumuza değer katacak, diğer koordinatörlüklerimizle yakın ilişkiler içerisinde olacak ve iş dünyası temsilcileriyle akademisyenlerimiz arasındaki ilişkileri düzenleyecek Ar-Ge Koordinatörlüğü’nü kurduk. Fen Bilimleri Enstitümüzün önceki dönem müdürü ve Mühendislik Fakültemizin öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren hocamızı da koordinatör olarak atadık. İnşallah yeni dönemde diğer tüm koordinatörlüklerimiz gibi Ar-Ge koordinatörlüğümüz de değerli çalışmalara imza atacaktır. Üniversitemize hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

13 KOORDİNATÖRLÜK HİZMET VERECEK

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde; Kalite Koordinatörlüğü, Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, İç Kontrol Koordinatörlüğü, Erasmus Koordinatörlüğü, Bologna Koordinatörlüğü, Spor Koordinatörlüğü, Mevlana Koordinatörlüğü, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü ve Ar-Ge Koordinatörlüğü bulunuyor. Her koordinatörlük kendi alanında yeni projelerin üretilmesi ve faaliyetlerin sürdürülebilmesi adına çalışmalarda bulunuyor.