BUÜ’de bayramlaşma geleneği devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) görev yapan akademik ve idari personel düzenlenen törende bayramlaşmak için bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Çalışkan, akademisyenler ve idari personel katıldı.

HUZUR ORTAMINI ÜZERİNE KOYARAK DEVAM ETTİRECEĞİZ

Tören öncesinde kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, rektör olarak ilk bayramlaşma töreni olduğunu vurgularken, "Boşta kalan Rektör Yardımcılığı görevini de Prof. Dr. Zekeriyya Arı hocamız üstlendi. Önceki dönemde oluşturmaya gayret sarf ettiğimiz ve başardığımızı düşündüğümüz huzur ortamını bu dönemde de üzerine koyarak devam ettirmeye çalışacağız” dedi.

Yoğun katılımın olduğu programın sonunda üniversite yönetimi, katılımcılarla tek tek bayramlaştı.