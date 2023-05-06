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BUÜ, TEKNOFEST için gelecek hedeflerini yükseltti

EĞİTİM 06.05.2023, 17:45
BUÜ, TEKNOFEST için gelecek hedeflerini yükseltti

Başvuru aşamasında Türkiye liderliğini yakalayan Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) geride bırakılan TEKNOFEST süreci değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz öncülüğünde toplanan ekip, başarının her yıl daha ileriye taşınması konusunda görüş birliğine vardı.BURSA (İGFA) - Yarışma finallerinde yer alan takımların temsilcileri, danışman akademisyenler ve bilimsel değerlendirme heyetlerinde görev alan öğretim elemanlarıyla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, dünyanın örnek aldığı organizasyonun paydaşları arasında yer almanın Bursa Uludağ Üniversitesi için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. TEKNOFEST’in bir bilim şöleni havasında gerçekleştirildiğine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Ciddi bir takım sayısı ile organizasyonun içerisinde bulunduk. Şahsi olarak TEKNOFEST yarışlarında boy göstermenin ve oradaki havayı solumanın bile öğrencilerimize çok şey katacağına inanıyorum. Ülkemiz gençliğinin bilime, teknolojiye, projelere böylesine ilgi gösterdiğini görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER İÇİN DAHA NİTELİKLİ ÇALIŞMA ORTAMLARI OLUŞTURULACAK

Her yıl niteliğini daha da artıran bir organizasyona şahit olduklarını kaydeden Rektör Kılavuz; “Üniversite olarak kendimizi 3 yıl öncesiyle kıyasladığımızda TEKNOFEST’in nasıl bir gelişme gösterdiğini anlayabiliyoruz. Önceki hafta öğrencilerimizin finallerde sunduğu projeler, göreve geldiğimizde sunulan projelerden çok daha nitelikli olmasına rağmen arzu ettiğimiz derecelere tam anlamıyla ulaşamadık. TEKNOFEST’in ne kadar ciddi bir organizasyon olduğunu da çok daha iyi anlamış olduk. Üniversite olarak her yıl üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Önümüzdeki yıl için ivedilikle öğrencilerimize daha rahat çalışabilecekleri mekânlar oluşturacağız. Büyükşehir Belediyesi bu amaçla kampüsümüzde bir çalışma binası inşa edecek. Proje hazırlıklarının tamamlandığı haberini aldık. Gelecek yıl yarışmalara hazırlanan topluluklarımız için çok daha iyi imkânlar sunmayı arzu ediyoruz” dedi.

“ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ SEVİYESİNDE KALICI OLMALIYIZ”

BUÜ’nin 23 araştırma üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, eğitim-öğretim kalitesinin yukarılara çekilebilmesi için öğrencilerin bilimsel çalışmalara gösterdiği ilginin de artırılması gerektiğinin altını çizdi. Akademik çalışmaların yanı sıra lisans ve lisansüstü düzeyde elle tutulur projeler üretilmesi gerektiğini söyleyen Rektör Kılavuz; “Üniversitemizi, Araştırma Üniversiteleri arasında tutabilmek ve bu seviyede kalıcı olmak zorundayız. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimize bu kültürü aşılamalıyız. Başarı, topyekün mücadele ile kazanılıyor. Bizler de elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin TEKNOFEST yarışları için hazırladıkları projeler gelecek adına hepimizi umutlandırdı. Bu vesileyle organizasyonda yarışan öğrencilerimize ve denetleme kurullarında gönüllü olarak görev alan tüm akademisyenlerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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