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BUÜ Sağlık MYO’yu tercih edecek 15 öğrenciye burs desteği

EĞİTİM 27.01.2024, 12:05
BUÜ Sağlık MYO’yu tercih edecek 15 öğrenciye burs desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarını seçerek ilk 3 sırada kayıt yaptıracak toplam 15 öğrenciye Bursalı hayırsever iş insanı burs desteği verecek.BURSA (İGFA) - 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile BUÜ Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü’nde yer alan Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programlarına ilk 10 tercihi içinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca eğitim bursu verilecek. Bursalı iş insanı Suhendam Urbay tarafından temin edilecek burs, her bir programdan 3 öğrenci olmak üzere toplam 15 öğrenciyi kapsayacak.

NİTELİKLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETİ

Hazırlanan burs destek protokolüne imza atan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, başarılı öğrencilerin üniversiteye yönlendirilmesi amacıyla kendilerine destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Araştırma üniversitesi vizyonu içerisinde nitelikli eğitim-öğretim faaliyetlerine odaklandıklarının altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bilimsel çalışmalarımızın kalitesini ve niteliğini artırmaya özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra da asli görevlerimiz arasında yer alan nitelikli eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yoğun bir öğrenci nüfusuna sahibiz. Başarılı gençleri üniversitemize çekmemiz gerekiyor. Bunun bir yolu da öğrencilerimize maddi destek vermekten geçiyor. Bu noktada bizlere burs katkısı sağlayan hayırsever iş insanlarımız var. Sayın Suhendam Urbay da onlardan birisi. Yıllardır son derece kıymetli destekler veriyor. Bugün imzaladığımız burs protokolü de bunun en güzel göstergesidir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

MÜDÜR ÇAVUN’DAN ÖZEL TEŞEKKÜR

BUÜ Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Sinan Çavun ise sağlık sektörünü her gün yoğun bir şekilde işleyen dev bir mekanizmaya benzetti. Öğrencilerin, mesleklerini en iyi şekilde icra edebilecek düzeyde eğitim verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Sinan Çavun; “Nitelikli eğitimin faaliyetlerimizin en iyi şekilde sürdürülebilmesi adına iş dünyamızın değerli isimlerinden çok kıymetli katkılar görüyoruz. Katkı veren ve her zaman yanımızdan olan hayırseverlerimizin başında da Sayın Suhendam Urbay hanımefendi geliyor.  Suhendam Hanım başta olmak üzere tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyor, burs protokolünün üniversitemiz, meslek yüksekokulumuz ve öğrencilerimize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

DESTEK DEVAM EDECEK

İş insanı Suhendam Urbay da Uludağ Üniversitesi’nin ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kendileri için her zaman özel bir yeri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sinan Çavun ile uzun yıllara dayanan bir dostlukları bulunduğunu aktaran Urbay, okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha da geliştirilebilmesi adına ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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