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BUÜ ile Bosch’un proje ortaklığı genişliyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bosch Rexroth Otomasyon firması arasında kapsamlı bir protokol daha imzalandı Proje, eğitim, deneyim paylaşımı ve ortak araştırma çalışmalarını içeren protokol, üniversite-sanayi işbirliğini de güçlendirecek

EĞİTİM 08.06.2024, 15:00
BUÜ ile Bosch’un proje ortaklığı genişliyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bosch Rexroth Otomasyon firması arasında kapsamlı bir protokol daha imzalandı. Proje, eğitim, deneyim paylaşımı ve ortak araştırma çalışmalarını içeren protokol, üniversite-sanayi işbirliğini de güçlendirecek.BURSA (İGFA) - İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bosch firması ile uzun yıllara dayanan ve nitelikli sonuçları olan özel bir proje dostluğu yürüttüklerine dikkati çekti. Bu işbirliğinin yeni ortaklıklarla geliştirileceğini aktaran Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Üniversitemizdeki güçlü akademik kadro ve Bosch’un teknoloji alanındaki öncülüğünün bir araya gelmesiyle ülkemize ve yetiştirdiğimiz öğrencilere fayda sağlayacak çok sayıda kıymetli çalışmaya imza attık. Nitelikli projeler ürettik. Katma değeri olan, gerek üniversitemiz ve öğrencilerimiz için gerekse de firma için nitelikli sonuçlar almamıza olanak tanıyan pek çok çalışma yaptık. Bundan sonra da aynı titizlik ve birliktelik anlayışıyla kıymetli projelere imza atacağımıza gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ VURGUSU

Türkiye’de belirlenen 23 araştırma üniversitesi arasında yer aldıklarını ve bu sıralamada daha yukarılara çıkabilmek için yoğun bir mesai harcadıklarını kaydeden Rektör Yılmaz; “Araştırma Üniversitesi liginde çetin bir rekabet bulunuyor. Nasıl ki Bosch, sektörün öncü firması olmasına rağmen yine de rakiplerinden daha iyi olmak için araştırmaya ve üretmeye devam ediyorsa, bizler de aynı hassasiyet ile diğer üniversitelerle bu yarışın içerisinde daha iyisi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Nitelikli eğitim-öğretimin yanı sıra bilimsel anlamda da kendimizi daha yukarılara çekebilmek için iş dünyasının değerli temsilcileriyle ikili ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda firma ortaklıkları bizim için çok özel bir yer tutuyor. İmzalanan yeni protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Törende BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nihal Sağlam, Bosch Rexroth Mühendislik Departmanı Kısım Müdürleri Cengiz Kahraman, Koray Yazdalı ile Tasarım Merkezi Koordinatörü Aslıhan Ece Kıran da hazır bulundu.

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