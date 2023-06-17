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BUÜ'de sağlık ordusunun yeni neferleri belgelerini aldı

EĞİTİM 17.06.2023, 16:15
BUÜ'de sağlık ordusunun yeni neferleri belgelerini aldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olma başarısı gösteren öğrenciler gerçekleştirilen törenle belgelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.BURSA (İGFA) - BUÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreni Görükle Kampüsü içerisindeki Atletizm Pisti’nde düzenlendi. Törene BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşah Çeçener, Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazmi İzli, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

ADİL OLMAYA, TOPLUM YARARINA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİN

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, mezuniyet törenlerinin aileler, öğrenciler ve akademisyenler için bir şenlik havasında geçtiğine işaret etti. Fakültede verilen nitelikli eğitimlerin ardından öğrencilerin mesleki hayata en iyi şekilde hazırlandığını aktaran Prof. Dr. Zekeriyya Arı; “Öğrencilerimizin aldıkları eğitim, göreve başladıklarında onlara büyük kolaylıklar sağlayacak. Mesleğini en iyi şekilde yapacaklarına inandığım öğrencilerimizin, bu esnada adil olacaklarına ve görevlerinin bilinci ile hareket edeceklerine gönülden inanıyorum. Mezuniyet, hayatlarınızın en önemli dönüm noktasıdır. Daha çok çalışmak ve kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Hazıra konmadan, işimizi en iyi şekilde yapmaya odaklanmak temel hedefimiz olmalıdır. Mesleğimize tutku ile bağlı kalmalı, toplumdan kazandıklarınızı yine toplumun yararına kullanmaya devam etmenizi rica ediyorum. Mezun olmaya hak kazanan tüm öğrencilerimi tebrik ediyor, yeni hayatlarında da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

SABIR, ŞEFKAT, İNSAN SEVGİSİ VE MERHAMETİN TİMSALİ OLUN

BUÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu ise konuşmasında; “Bireyin yaşam kalitesini arttırma, ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli bakımı verme, bakım kalitesini ve sonuçlarını değerlendirme hemşirelik mesleğinin en temel rollerindendir. Bu yıl hemşirelik bölümünden 130 öğrencimiz mezun olmuştur. Sevgili mezunlarım; eğitim süreciniz boyunca yaşadığımız Covid 19 pandemisi ve deprem afeti sonrası mesleğimizin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşayarak öğrendik. Hemşireliğin hayat boyu öğrenme hedefini benimsemiş bir meslek olduğunu unutmayacak,  sağlığının geliştirilmesi için daha fazla çaba sarf edecek, sorumluluk sahibi olacaksınız. Sizlere verilen bu eğitim gelecek hayatınızda önemli kazanımlar edinmenizi, sağlık sektöründe önemli görevler üstlenmenize olanak sağlayacaktır. Hemşirelik mesleği sabır, şefkat, insan sevgisi, merhamet gibi yüce duyguların sembolüdür. Mesleğinizle gurur duyun, mesleğinizi severek yapın, meslekte başarının anahtarı onunla kurduğunuz gönül bağı ve göstermiş olduğunuz gayret ile ilişkilidir. Mezunlarımızın bu aşamaya gelmesinde desteklerini esirgemeyen ebeveynlere de teşekkür ediyorum” dedi.

Fakülteyi birincilikle bitiren öğrenci Esra Altıntaş da; “Öğrenme sürecimiz boyunca çok çalıştık, zorlu derslerden geçtik, uykusuz geceler ve yoğun staj dönemleri yaşadık. Ama asla pes etmedik. Bu zorlu süreçte mücadele ederken; bizlere rehberlik eden değerli hocalarımıza, uygulamalı derslerimizde kliniklerde bizlere bilgilerini ve tecrübelerini aktaran hemşire meslektaşlarımıza ve doğduğumuz günden bugüne kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen sevgili ailelerimize şahsım ve tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından derece yapan öğrencilere ödülleri ve belgeleri takdim edildi. Dönem birincisinin anı kütüğüne çivi çaktığı ve sağlık andının okunduğu tören tüm mezunların belgelerinin alarak kep fırlatmasıyla tamamlandı.

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