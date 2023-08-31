BUTGEM’de 'Yeni Nesil Araç Teknolojileri' eğitimlerine devam

BTSO tarafından hayata geçirilen Yeni Nesil Araç Teknolojileri (Elektrikli, Hibrit, Otonom) Alanında Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi Projesi BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen Yeni Nesil Araç Teknolojileri Alanında Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi Projesi kapsamında hizmet içi eğitim süreci devam ediyor.

Eğitimlere şimdiye kadar 40’tan fazla şehirden motorlu araçlar alanında eğitim veren 170’i aşkın öğretmen katıldı.

BUTGEM’de yer alan merkez, Bursa’da yeni nesil araç teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağına katkı sağlayacak.

Proje kapsamındaki eğitim çalışmalarında motorlu araçlar alanında eğitim veren meslek lisesi öğretmenlerine şu ana kadar Otomotiv Elektroniği Kursu, Yakıt Pili, Batarya ve Şarj Sistemleri Kursu, Araç Haberleşme Teknolojileri Kursu, Hibrid Motorlu Taşıtlar Teknolojisi, Elektrik Motorlu Taşıtlar Teknolojisi Kursu, Taşıt Diagnostik ve Arıza Giderme Kursu, Otonom ve İleri Sürüş Destek Sistemleri Kursu, Otomotiv Elektroniğinde Bakım Arıza Arama Kursu, Elektrikli Araca Dönüşüm ve Tadilat Teknolojileri Kursu, Hibrid ve Elektrikli Araçlarda Güç Aktarma ve Hareket Kontrol Sistemleri Kursu ve Otomotiv Elektroniğinde Gömülü Sistemler başlıklarında hizmet içi eğitimler verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda operasyon faydalanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzenlenen eğitimler Eylül ayının sonuna kadar devam edecek.

Merkez, 4 farklı eğitim laboratuvarı ve atölyeden oluşuyor. Proje ile otomotiv endüstrisinin lokomotifi olan Bursa’da yeni nesil araç teknolojileri alanında mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesi, otomotiv ana ve yan sanayiye nitelikli personel yetiştirilmesini amaçlanıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen merkez, Türkiye’de bu alanda ilk uygulama olma özelliği de taşıyor.