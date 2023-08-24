BUSMEK kurslarına kayıt nasıl yapılır? Dersler 1 Ekim'de başlıyor

Bursa’da 17 yıldır, yüzbinlerce kişiyi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan BUSMEK’te heyecanla beklenen yeni eğitim dönemi ön kayıtları başladı. Dersler 1 Ekim’de başlayacak.BURSA (İGFA) - BUSMEK, 2023-2024 eğitim döneminde 541 farklı branşla nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

İstihdama yönelik mesleki teknik eğitimlerin yanı sıra, el sanatları, geleneksel Türk-İslam sanatları, bilişim teknolojileri, yabancı dil, kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda eğitimler veren BUSMEK, kapılarını 1 Ekim’de kursiyerlere açmaya hazırlanıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kurs merkezlerine kayıt yaptırmak isteyen kursiyer adayları busmek.bursa.bel.tr adresindeki “Online Başvuru” kısmına tıklayarak başvuru yapabilirler.

Kontenjanı dolan bazı branşlarda (kurs bitiş tarihine göre) yeni gruplar açılacaktır.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bir aday, bir eğitim dönemi içerisinde en fazla 3 kursa gitme şansı bulunacak. İlk aşamada günü ve saatleri çakışmadığı sürece iki farklı branşa aynı anda gidilebilecek. İki branştan birisi bittiğinde üçüncüye başvurulabilecek. Ayrıca 2. ve 3. başvurular internetten değil, bizzat kurs merkezinden yaptırılabilecek.

Üçüncü başvuru; devam eden kursun bitiş tarihinden sonra başlayacak olan kursa yapılabilecek. (Örneğin; “İngilizce A1” kursuna başlayan bir kursiyer, devam eden kursunun bitiş tarihinden sonra başlayacak olan başka bir kursa da başvuru yapabilir.) Başvuru yaparken dersin başlangıç bitiş tarihine dikkat edilmesi gerekiyor. Her başvurunun, kursların başlangıç ve bitiş tarihleri çakışmayacak şekilde yapılması gerekiyor.

Kayıt esnasında tercih yaparken yaş ve cinsiyet durumuna göre sistem, adayları otomatik olarak yönlendirecek.

Başvuru sıralaması uygun olduğunda branş öğretmeni ile ön görüşme için adayın cep telefonuna SMS gönderilecek. SMS gönderildiği halde mesajda yer alan ön görüşme tarih ve saatinde ön görüşmeye katılmayanların kaydı otomatik iptal edilecektir.

Herkesin kendine uygun bir branş bulabileceği BUSMEK’te eğitimlerin grup ve saatleri şöyle:

Hafta İçi Sabah 09:00 – 12:00

Hafta İçi Öğlen 13:00 – 16:00

Hafta İçi Akşam 18:00 – 21:00

Hafta İçi Tam Gün 09:00 – 16:00

Hafta Sonu Sabah 09:00 – 12:00

Hafta Sonu Öğlen 13:00 – 16:00

Hafta Sonu Tam Gün 09:00 – 16:00

KESİN KAYITLAR NE ZAMAN VE NASIL?

Sistem; kursiyerleri, başvuru yaptıkları tarih ve saate göre otomatik olarak sıralar. Sırası gelen kursiyere mesaj gönderilerek kurs merkezlerine ön görüşme için çağırılır. Telefonunuza gelen kısa mesajın ardından kimlik fotokopinizle birlikte kayıt yaptırdığınız kurs merkezine gelip kaydınızı tamamlamanız gerekmektedir.

Kayıt olduğunuz branş veya grupları iptal etmek ya da bilgileri değiştirmek için kayıtlı olduğunuz kurs merkezine şahsen gidip düzeltme yapmanız gerekmektedir.