BUSMEK 12 bin 500 öğrenciye kapılarını açtı

Bursa’da 17 yıldır, yüzbinlerce kişiyi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), 2023-2024 eğitim döneminde 142 farklı branşla nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yeni Karaman BUSMEK Kurs Merkezini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, “BUSMEK, 13 ilçedeki 25 farklı mekanda yılda 18 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir kurum. 18 yılda BUSMEK çatısı altında 300 binden fazla kişi eğitim aldı.

Ayrıca üniversite hazırlık kurslarımıza yaklaşık 2 bin kişi ön kayıt yaptırdı.

Biliyoruz ki bu sayı giderek artacak. 2018-2019 eğitim döneminde faaliyetlerine başlayan Yeni Karaman Mesleki Eğitim Merkezi’nde bugüne kadar yaklaşık 11 bin kişi bu hizmetlerimizden istifade etmiş. Bu merkezimizde 18 sınıf bulunuyor. Çok talep gören yemek ve pasta branşındaki kurslar içinde merkezin endüstriyel mutfağını baştan aşağı yeniledik. BUSMEK eğitimleri hız kesmeden devam edecek, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor kursiyerlerimize de başarılar diliyorum” diye konuştu.