Son Dakika

Bursateknopark’tan TUBİTAK Ar-Ge Eğitimi

EĞİTİM 08.11.2023, 11:26
Bursateknopark’tan TUBİTAK Ar-Ge Eğitimi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Bursatto ve Bursateknopark iş birliğinde “TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da düzenlenen programda TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı Bahriye Özkara ve Kıdemli Uzmanı Onur Ülger tarafından katılımcılara, TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Destek Programları hakkında bilgi verildi.

TUBİTAK tarafından sunulan desteklerin çeşit ve niteliklerinden bahseden konuşmacılar, programlardan elde edilmesi beklenen çıktıların da çerçevesini çizdiler.

Her iki uzmanda, TÜBİTAK TEYDEB’in uygulamakta olduğu 1505-Üniversite- Sanayi İş Birliği Destek Programı, 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı, 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı hakkında program detaylarını katılımcılar ile paylaştı. Programda aynı zamanda teknoloji transferinde büyük öneme sahip olan 1702- Patent Tabanlı Teknoloji Transfer Çağrısı ve girişimciliğin yaygınlaştırılması amacıyla TUBİTAK tarafından destek sağlanan 1512 - Girişimcilik Destek Programı (BiGG) hakkında da bilgiler verildi.

Uzman Bahriye Özkara yeni iş birliklerinin oluşturulmasına yardımcı olmak ve tamamlanan projelerin ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla TEYDEB tarafından desteklenen tamamlanmış projelerin bilgilerinin PRODİS üzerinden erişime açıldığını bildirdi.

Destek programları arasındaki etkileşimin artırılması ve öncelikli alanlardaki projelerin etkin biçimde desteklenebilmesi için ek puan uygulamalarını hayata geçirdiklerini kaydeden Özkara, TEYDEB tarafından desteklenen projelerin çıktılarını ve etkilerinin takibi, projelerin ticarileşme başarısının kayıt altına alınabilmesi amacıyla ticarileşme izleme sürecinin oluşturulduğunu da söyledi.

Kıdemli Uzman Onur Ülgen ise özelikle üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir role sahip olan TUBİTAK 1505 Programı konusunda akademisyenlerin ve sanayicilerin projelerini sunmalarını beklediklerini belirtti.

Konuşmacıların ilgi ile izlenen sunumlarının son bölümünde ise TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Destek Programlarına başvuru aşamasında izlenmesi gereken yol ve işleyiş süreci hakkında katılımcılara bilgi vermesinin ardından dinleyicilerin Ar-Ge Destek Programları hakkındaki sorularının, uzmanlar tarafından yanıtlaması ile son buldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. A.Demirspor 11 21
4. Trabzonspor 11 19
5. Beşiktaş 11 19
6. Kayserispor 11 19
7. Kasımpasa 11 18
8. Antalyaspor 11 15
9. Hatayspor 11 14
10. Sivasspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 11 13
13. Gaziantep FK 11 12
14. Karagümrük 11 11
15. Alanyaspor 11 10
16. Konyaspor 11 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 11 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Bodrumspor 11 20
5. Göztepe 11 20
6. Gençlerbirliği 11 19
7. Keçiörengücü 11 17
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 11 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Giresunspor 11 9
16. Ümraniye 11 9
17. Tuzlaspor 11 8
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Tottenham 11 26
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 11 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 12 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 12 21
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Valencia 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 12 7
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3