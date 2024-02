Bursalı liseliler Hollanda'da Türk kültürünü tanıtıyor

Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus+ kapsamında Hollanda'ya gitti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri Erasmus+ kapsamında 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Bridging Cultures Fostering Youth Dialogue and Collaboration For A Better Future projesi için ev sahibi ülke Hollanda’da çalışmalara başladı.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Güner Pala beraberindeki öğrenciler Erasmus+ kapsamında 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Bridging Cultures: Fostering Youth Dialogue and Collaboration for A Better Future projesi dahilinde ev sahibi ülke Hollanda’da çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım MTAL İngilizce Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Filiz Balçık Taç; okullarında Erasmus+ projelerinin her geçen yıl artarak devam ettiğini ve yılda ortalama 3 Erasmus+ projesi ile onlarca öğrenciye fırsat tanındığını paylaştı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında 1 Hollanda, 2 Polonya ve 1 Almanya projesi olmak üzere 4 proje kabulu alan Yıldırım MTAL ayrıca yeni proje başvurularının sonuçlarını heyecanla beklediklerini belirtti. Taç, Hollanda hareketliliği sayesinde farklı bölümlerden öğrencilerin çeşitli ülkelerden gençlerle bir araya geldiğini ve günümüz sorunlarından biri olan kültürel önyargı konusunda çalışmalar yaptığını kaydetti.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz ise, Yıldırım MTAL olarak gerçekleştirilen Erasmus+ projelerine desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Müdür Yılmaz, proje kapsamında öğrencilerin Türk kültürünü çeşitli etkinliklerle diğer katılımcı ülke gruplarına tanıttıklarını kaydetti.