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Bursa Yıldırım MTAL'e 2. kez Avrupa Kalite etiketi

EĞİTİM 17.01.2024, 18:32
Bursa Yıldırım MTAL'e 2. kez Avrupa Kalite etiketi

Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), e-Twinning projelerinde yeni bir başarıya imza atarak Avrupa Kalite Etiketini ikinci kez almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - e-Twinning ve Erasmus proje başarılarından dolayı adından sıkça söz ettiren Yıldırım MTAL , geleneği bozmayarak koordinatörlüğünü yaptığı e-Twinning projesinden yeni bir ödülle döndü.

Yıldırım YMTAL İngilizce öğretmeni Filiz Balçık Taç koordinatörlüğünde başlayan 'Culture Club'e Twinning projesi Ulusal Kalite Etiketi’nin ardından Avrupa Kalite Etiketi alarak, okula ikinci kez Avrupa Kalite Etiketi kazandırdı.

20 farklı ülkeden 30 okulun projede yer aldığını belirten Taç, "20 farklı ülkeden 30 okulun yer aldığı proje aldığı Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri ile büyük bir başarı elde etti. Proje bir çok ülkeden 12-17 yaş arasında genci bir araya getirdi. Mayıs ayında sonlanan projede Tarih, Coğrafya, Müzik& Dans, Gastronomi ve Turizm gibi konular her ay sırasıyla ele alındı. Şarkılar söyleyen, yemek tarifleri paylaşan, folklorik dans gösterileri yapan ve ülkelerini çeşitli temalarda tanıtan öğrenciler kültürel aktarımın yanı sıra yeni kültürleri öğrenme fırsatı buldular" dedi.

Projede Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, İtalya, İran, Kuzey Makedonya, Litvanya, Meksika, Portekiz, Polonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye, Ürdün ve Yunanistan’dan toplamda 30 okul bulunduğu ve proje sayesinde öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmesi hedeflendi.

Proje Koordinatörü Filiz Balçık Taç , okulu ve öğrencileri adına elde ettiği bu ödülden duyduğu mutluluğu paylaşarak, her geçen gün çeşitli projelerle öğrencilerinde artan motivasyonu ve azmi gözlemlediğini aktardı. Öğrencilerin sosyal, dilsel ve teknolojik gelişmelerinin yanı sıra ayrıca Avrupalılık ve projecilik bilincinin aşılandığı bu çalışmalarda güzel bir ivme yakalandığını aktaran Filiz Balçık Taç, e-Twinning projelerinin okulunda yaygınlaşmasından ötürü mutlu olduğunu ekledi.

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