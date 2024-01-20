Bursa Yıldırım'dan gençlere TYT desteği

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, üniversite adayları için ücretsiz Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) deneme oturumu düzenledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin seviyelerini tespit etmeleri ve sınav sürecini deneyimlemeleri amacıyla ücretsiz TYT deneme sınavı düzenledi.

Adaylar, Yıldırım Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ile 8 Haziran 2024’te yapılacak gerçek sınav öncesi kendilerini deneme imkânı buldu. Türkiye geneli düzenlenen deneme sınavına 350 öğrenci katıldı.

Gençleri geleceğe hazırlamak için gereken tüm desteği sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz. Ancak aklı hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremezsek, yaptığımız hizmetler bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla önce insan diyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavlara hazırlanan gençlerimize desteğimizi artırarak sürdürüyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız” diye konuştu.