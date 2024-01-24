Bursa Yıldırım'da YIL-MEK eğitimlerine devam

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cam üfleme, pastacılık, gitar, bağlama, resim gibi branşlarda ücretsiz eğitim veren ‘YIL-MEK ’te ara dönem kayıtları başladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerini sanatla buluşturmak, yeteneklerini keşfederek hayallerini gerçekleştirmek için Yıldırım Meslek Edindirme Kursları’nda (YIL-MEK) onlarca dalda sanat ve meslek eğitim kursu veriyor.

Alanında usta eğitmenler eşliğinde kursiyerlere; gitar, bağlama, keman, piyano, koro, gibi müzik ile ilgili kursların yanı sıra; drama, diksiyon, tiyatro, edebiyat, fotoğraf ve halk oyunları alanlarında da eğitimler veriliyor.

El becerilerini ve yeteneklerini keşfetmek isteyenler ise el sanatları alanında tezhip, hüsn-i hat, minyatür, resim atölyesi gibi kurslarda eğitim alabiliyor. Ara dönemde de 9 merkeze 25 farklı branşta ek kayıt açtıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin kişisel gelişimlerine ve el becerilerinin gelişimine katkı sağlamak için hizmet veren YIL-MEK’te kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra, yeni bir meslek sahibi olabiliyor, kendi işlerini kurabiliyor, sanatsal yönlerini geliştirerek birbirinden değerli sanat eserleri meydana getirebiliyorlar. Tüm hemşehrilerimizi Yıldırım Meslek Edindirme Kursları’na bekliyoruz” dedi.