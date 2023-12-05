Bursa Yıldırım'da sanat kurslarında mezuniyet sevinci
Yıldırım Belediyesi’nin Adile Naşit Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği sanat kurslarını başarıyla tamamlayan öğrenciler düzenlenen program ile sertifikalarını aldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği Etkili İletişim Beden Dili ve Diksiyon, Drama ve Yetişkin Tiyatro Atölyesi düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.
Sanat Eğitimleri kapsamında Drama Eğitimcisi Ayfer Yiğit Saraçoğlu tarafından verilen kursların sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan 150 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’da sanat eğitimlerini sürdüreceklerini belirtti.
Öte yandan kursiyerler kendilerine böyle bir imkân sundukları için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.
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|20
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|14
|17
|12. Boluspor
|14
|16
|13. Ümraniye
|14
|15
|14. Adanaspor
|14
|15
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|14
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
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|14
|12
|18. Giresunspor
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|9
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|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|33
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|14
|31
|3. M.City
|14
|30
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|29
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|14
|27
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|26
|7. M. United
|14
|24
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|14
|22
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|14
|21
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|19
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|19
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|14
|16
|13. Wolves
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|14. Fulham
|14
|15
|15. Nottingham Forest
|14
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|14
|13
|17. Luton Town
|14
|9
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|14
|7
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|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|5
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|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Girona
|15
|38
|3. Barcelona
|15
|34
|4. Atletico Madrid
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
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|28
|6. Real Sociedad
|15
|26
|7. Real Betis
|15
|25
|8. Las Palmas
|15
|21
|9. Valencia
|15
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|19
|11. Rayo Vallecano
|15
|19
|12. Villarreal
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|15
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|15
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|13
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|15
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|17. Mallorca
|15
|11
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|15
|9
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|15
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