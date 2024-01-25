Bursa Yıldırım'da minik aşçılar atölyede

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, eğitim ve kişisel gelişim alanlarında düzenlediği kurslarla çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, anne ve çocuklar için Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’ndeki mutfak atölyesinin startını verdi.

Atölye kapsamında 8-13 yaş grubundaki çocuklar ile ebeveynleri Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde nefis tatlılar yapıyor. Çocukların motor becerilerinin gelişmesinin yanı sıra el becerilerini de artırmayı amaçlayan atölyede, çocuklar paylaşım duygusunu da pekiştiriyor.

Çocukların aileleri ile hoşça vakit geçirebileceği anne-çocuk etkinlik mutfağı ile Yıldırımlı çocukların ebeveynleri ile birlikte nefis yemekler yaptığını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’nde başta astronomi olmak üzere birçok noktada çocukların ufkunu açacak, gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler veriyoruz. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmesi adına hizmete açtığımız Mutfak Atölyesi ilçemize hayırlı olsun” dedi.