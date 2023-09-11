Bursa Yıldırım'da ilk ders Başkan Yılmaz'dan

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencileri ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım ilçesinde Hasan Ali Yücel İlkokulu’nda bayrak törenine katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İlçe Kaymakamı Metin Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte yeni döneme başlayan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Okul müdürü ve öğretmenlerle sohbet edip talep ve isteklerini dinleyen Başkan Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her konuda okullara gereken desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitime büyük önem verdiklerini, okulların eksiklerini, ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde karşılamaya devam edeceklerini belirtti.

Yıldırım’ın Türkiye’nin birçok kentinden daha fazla genç nüfusu bünyesinde barındırdığını da hatırlatan Başkan Yılmaz, bunun çok önemli bir potansiyel olduğunu anımsatarak, “En doğru yatırım geleceğe ve gençliğe yapılan yatırımdır. Biz de Yıldırım’da projelerimizi bu düşünceyle hayata geçiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlamak adına önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bir taraftan sportif ve kültürel aktivitelerle onların topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaya çalışırken, diğer taraftan çocuklarımızın daha iyi fizikî şartlarda eğitim görmesi için çaba sarf ediyoruz. Okullarımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Okullarda zarar gören yıpranan bölümler ekiplerimiz tarafından onarılıyor. İlçemizdeki öğrencilerimizin daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri maksadıyla kurumlarımızın bulunduğu bölgelerde trafik ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün çabamız geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımıza daha iyi imkânlar sağlamak” ifadelerini kullandı.

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Başkan Oktay Yılmaz, “İlçemize kazandırdığımız okul dışı öğrenme ortamlarıyla da öğrencilerimizi sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden desteklemeyi sürdürüyoruz. Görev süremiz içerisinde hizmete açtığımız Mümine Şeremet ve Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi açıldığı günden bu yana sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan gençlerimizin buluşma noktası haline gelirken Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi 6-13 yaş grubu çocuklarımızın hem kitap okuyabileceği hem de verilen eğitimlerle kendilerini geliştirebileceği bir mekân oldu. Molla Yegan Çocuk Üniversitemizde bin 400 çocuğumuzu bilim ve sanat ile buluşturduk. Verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra çocuklarımızın gelişimi için spor çok önemli. Sadece bu yaz spor okullarında 41 bin evladımızı sporla tanıştırdık. 20 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz Yaz Mahalle Şenliği ile yaklaşık 15 bin çocuğumuza dokunduk. 30 yeni mahalle parkı yaptık, 38 parkı da sil baştan yeniledik. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu