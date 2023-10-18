Bursa Uludağ Üniversitesi'nde hangi öğrenci toplulukları bulunuyor?

Öğrenci toplulukları hedeflerine ulaşmak için çeşitli etkinlikler düzenlerler. Peki Bursa Uludağ Üniversitesi'nde hangi öğrenci toplulukları var? Bu kulüpler neler yapar? Bu toplulukların hedefleri nelerdir?Esmanur GÜLBAHAR - Mehmet Can USLU - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Öğrenci toplulukları, herhangi bir üniversitede bir öğrencilerin çeşitli hobilerle uğraşmak, belirli bir konu üzerine tartışmak veya araştırma yapmak, öğrencilere veya insanlara yardım etmek, kişisel gelişimi sağlamak gibi amaçlarla bir araya gelerek oluşturdukları bir kuruluş.

Herkes Duysun Ekibi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrenci topluluklarını tanımak için kampüs ziyaretinde bulundu.

BUÜ bünyesinde bulunan öğrenci toplulukları şöyle:

Teknofest Topluluğu, Uluslararası Öğrenci Topluluğu, Uluslararası Doktorlar Birliği Topluluğu, Diş Hekimi Topluluğu, Azerbaycan Kültür ve Sanat Topluluğu, Amerikan Futbolu Takımı Topluluğu, Endonezyalılar Topluluğu, Basketbol Topluluğu, Tiyatro Topluluğu, Sanat Tarihi Topluluğu, Voleybol Topluluğu, Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Genç Kalemler Topluluğu, Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu, Uluslararası Genç Gönüllüler Topluluğu, Havacılık Topluluğu, Genç Mühendisler Topluluğu, Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu, Fotoğraf Amatörleri Topluluğu, Su Altı Topluluğu, Halk Oyunları Topluluğu, Milli Düşünce Topluluğu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Topluluğu, Yazılım Topluluğu, Kurgusal Evren Topluluğu, Atlı Spor Topluluğu, Evrensel Sağlık Topluluğu, Uludağ Oryantiring Topluluğu, Üniversiteli Bursasporlular Topluluğu, Doğu Türkistan Topluluğu, Doğu Türkistan Topluluğu ve Motorsporları Topluluğu gibi birçok öğrenci kulübü barındırıyor.