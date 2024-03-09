  Bursa Teknik Üniversitesinde kadın personel unutulmadı

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kadın personele özel düzenlenen etkinlikte, kadın derneklerinin temsilcileri de yer alarak, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ile eşi Berna Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile eşi Aslı Tonguç, Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Sinan Uyanık, kadın derneklerinin temsilcileri, akademik ve idari kadın personel katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, kadına şiddet olaylarının hala devam ettiğini ve her türlü şiddetin karşısında olduklarını söyledi. BTÜ olarak kadını ve aileyi merkeze alan çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çağlar, “Üniversitemizin personel dağılımında kadınlarımız yüzde 44 orana sahiptir ve önemli birimlerimizin yöneticiliğini başarı ile yürütmektedirler. Özellikle Bursateknoparkımızın tüm çalışanlarının kadınlardan oluştuğunu gururla paylaşıyorum. Kadınlara bir gün değil her gün değer vermemiz gerektiğini hatırlatarak, tüm birimlerimizdeki kadın personelimize emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“KADINLARIN GÜÇLENMESİ ADINA ÜNİVERSİTELERE SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

BTÜ Kadın ve Aile Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Zehra İrem Yıldız ise “Kadınların güçlenmesi adına üniversitelere çok büyük sorumluluklar düştüğünü biliyoruz. Bu nedenle Kadın ve Aile Koordinatörlüğü’nü kurarak; kadın haklarının korunmasını, fırsat eşitliğinin sağlanmasını, toplumda kadına verilen değerin artırılmasını ve kadına şiddetin önlenmesini amaçladık. Bu hedefte de iş birliklerine giderek pek çok kurum ve STK ile projeler hayata geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Zehra İrem Yıldız’ın moderatörlüğünde; KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Betül Demir, TOBB Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Üyesi Başak Kuyumcu Kumbay, BUİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Akıncı ve BUMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk, derneklerinde yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Tüm kadın personele çiçek hediyesinde bulunan Rektör Naci Çağlar, konuşmaların ardından ise katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.