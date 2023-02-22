Bursa Osmangazi'de Milli Eğitim'den depremzedelere destek

Bursa’da Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yapan gönüllü öğretmenler, depremden etkilenen ve Bursa’ya gelen vatandaşlara önemli destek sağlıyor.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar arzu ettikleri takdirde AFAD tarafından farklı illere yönlendiriliyor.

Bu kapsamda Bursa’ya gelen vatandaşlara Osmangazi’de görevli gönüllü öğretmenler tarafından destek sağlanıyor. Bursa Büyükşehir Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen vatandaşlar, Bursa Valiliği koordinasyonunda ve AFAD iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında gönüllü öğretmelerin de yer aldığı ekipler tarafından karşılanarak adres, kimlik, çocuk vb. bilgileri kayıt altına alınıyor.

Bursa’ya gelen vatandaşlara bir yandan Osmangazi İlçe MEM Psikososyal Ekibi tarafından destek verilirken, diğer yandan vatandaşların barınma, gıda ve kıyafet ihtiyaçları gideriliyor. Destek ekiplerinde 3 vardiya halinde görev alan gönüllü öğretmenler, okul çağında olan öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlarken, çocuklar için de oyun atölyeleri oluşturuyor. Depremden etkilenen vatandaşlar, Bursa Öğretmenevi, Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ve Pansiyonu, Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde misafir ediliyor.

OSMANGAZİ’DE BULUNAN OKULLARDAN 81 TANESİ MERKEZ DESTEK OKULU OLARAK BELİRLENDİ

Depremden etkilenen ve Bursa’ya gelen aileler, bu mahalle merkez destek okullarıyla eşleştirilerek aile-okul arasında iletişim kanalı oluşturuluyor. Merkez destek okul idaresi başkanlığında, mahalledeki diğer okullarla iş birliği ile depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemeler, tespit edilerek merkez okullar kanalıyla yardım kolisine dönüştürülüyor. Yardım kolileri ilgili adreslere teslim ediliyor. Depremzede vatandaşlar ihtiyaç duydukları anda eşleştirildikleri merkez okullara ulaşarak destek alabiliyor. Organizasyonlara Osmangazi’de bulunan tüm okul ve kurumların idareci, öğretmen ve personel gönüllü olarak destek veriyor.



Ailelerin temel eğitim çağındaki çocukları öncelikli olarak mahallesindeki okullara kayıtlarının yapılması sağlanırken; ortaöğretim çağındaki öğrencilerin ise nakil işlemlerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağı bilgisi verilerek gerekli yönlendirmeler yapılıyor.