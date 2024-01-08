Bursa Osmangazi'de bu eğitimi gören sağlıklı bilinçleniyor

Osmangazi Belediyesi düzenlediği sağlık okuryazarlığı eğitimleriyle vatandaşları hastanede en doğru şekilde hareket etmesi noktasında bilinçlendiriyor.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi, Kızılay Bursa Şubesi,Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Uluslararası Doktorlar Derneği (AID)’ninortaklaşa düzenlediği sağlık okur yazarlığı eğitimlerinin bir yenisi Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Op. Dr. Emine Büküm, eğitime katılanlara cerrahi tanı ve hasta mahremiyeti konusunda eğitim verdi. Her hafta Salı ve Cuma günleri gerçekleştirilen sağlık okur yazarlığı eğitimlerine isteyen tüm vatandaşlar katılabiliyor. 80 saatlik bir proje olan eğitimleri tamamlayan vatandaşlara katılım belgesi veriliyor. Her hafta iki doktorun vereceği eğitimlerle devam erecek projede ilk yardım, sağlıklı beslenme ve fonksiyonel tıp eğitimleri verilecek. Kursa ücretsiz olarak katılan vatandaşlar, sağlık konusunda bilgilenirken, sağlıkta iletişim sorunları, tanılar, tetkikler, prospektüs ve sağlığa ait bilinmeyen ve yanlış bilinenleri uzmanlarından en doğru şekilde öğreniyor.

Katıldıkları eğitimlerde yeni sağlığa dair yeni bilgiler edinen vatandaşlar kursu düzenleyen başta Osmangazi Belediyesi olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti.