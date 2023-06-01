Bursa Osmangazi'de 'Bilgi Evleri'nde yaz başlıyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirdiği Bilgi Evleri’nde yaz okulu kayıtları başladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri’nde çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor. Konforlu ortamı ve zengin kütüphanesiyle dikkat çeken merkezlerde eğitim gören yüzlerce öğrenci, özgüveni yüksek bireyler olarak sevgiyle yarınlara hazırlanıyor.

Sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Bilgi Evleri’nin yaz dönemi boyunca tüm öğrencileri beklediğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu yıl eğitimlerin Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Emek Bilgi Evi, Demirtaş Kültür Merkezi ile Pınarbaşı Kütüphanesi’nde gerçekleşeceğini belirtti.

Temel dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra öğrencilerin geziler, hediyeler, oyunlar ve pikniklerle hoşça vakit geçireceğini söyleyen Dündar, “Bizler, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak evlatlarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Bilgi Evleri’nden faydalanmak isteyen 1, 2 ve 3. sınıfları bitiren evlatlarımız, 7-23 Haziran tarihleri arasında kurs merkezlerimizden kayıt yaptırabilir. Vaktini değerli geçirmek isteyen öğrencilerimizi davet ediyorum” dedi.

Yaz okulunun birinci dönemi 3-28 Temmuz’da Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Emek Bilgi Evi ve Pınarbaşı Kütüphanesi’nde, ikinci dönemi ise 7 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Demirtaş dahil tüm kurs merkezlerinde gerçekleştirilecek.