Bursa Karacabey’de eğitime 'farkındalıklı' destek

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yerel yönetim tarafından ilkokullar için hazırlanan trafik ve deprem konusunda farkındalık yaratan boyama ve hikâye kitapları, ilçe genelindeki tüm 4. sınıflara dağıtıldı.BURSA (İGFA) -Karacabey Belediyesi tarafından ilkokullar için hazırlanan trafik ve deprem konusunda farkındalık yaratan boyama ve hikâye kitapları, ilçe genelindeki tüm 4. sınıflara dağıtıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede eğitime gerekli özeni verdiklerini belirterek, yaptıkları çalışmalarda eğitim ve öğretime çeşitli katkılar sağlamayı hedeflediklerini yineledi.

Başkan Özkan, bu kapsamda belediye olarak hazırlattıkları trafik ve depreme yönelik bilinçlendirme ve farkındalık için hazırlanan kitapları, ilçede merkez ve kırsal olmak üzere tüm okullara dağıttıklarını söylerken, eğitime yönelik desteklerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.