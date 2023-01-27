Bursa İnegöl'de 'verimli' seminer
Bursa'da İnegöl Belediyesi, Nöbetçi Kitaphane üyesi öğrencilere yönelik “Verimli Ders Çalışma” semineri düzenledi. Yazar Mehmet Şah Marhan, öğrencilere özel anlatımlarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bir yandan oluşturduğu merkezlerle öğrencilere yeni çalışma ve sosyalleşme alanları oluşturan, bir yandan da bu merkezlerdeki etkinliklerle öğrencilere motivasyon sağlayan İnegöl Belediyesi, sınavlara hazırlanan gençlerin kişisel gelişimine de destek oluyor.
Bu kapsamda İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanesinde öğrencilere yönelik 'Verimli Ders Çalışma Semineri' düzenlendi.
Kalıcı öğrenmeyi sağlayan, akademik anlamda daha başarılı olunmasına katkı sunan, sınav kaygısı ile başa çıkmayı öğreten ve öğrencilerin kendini sınavlara daha hazır hissetmesine yardımcı olan Verimli Ders Çalışma Semineri, Eğitimci-Yazar, Sosyolog ve aynı zamanda Aile Danışmanı olan Mehmet Şah Marhan tarafından verildi.
Gençlik Merkezi binasında düzenlenen eğitimde Marhan, öğrencilere özel teknikleri anlattı.
Öğrenciler de çalışmanın verimini arttırmak ve verimli ders çalışma yöntemleri konulu eğitime ilgi gösterdi.
Örnekler ve sahnede çeşitli canlandırmalarla süslenen eğitim ile öğrenciler daha verimli ders çalışma yöntemlerini öğrendiler.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
|35
|5. Trabzonspor
|19
|35
|6. Adana Demirspor
|19
|34
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|19
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Ankaragücü
|19
|22
|12. Giresunspor
|19
|21
|13. Gaziantep FK
|19
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|19
|34
|8. Boluspor
|20
|33
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|20
|19
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|18
|21
|12. Valencia
|17
|20
|13. Espanyol
|18
|20
|14. Almeria
|18
|19
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|6