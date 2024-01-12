Bursa İnegöl'de eğitim yardımlarında 2. taksitler yatırıldı

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımlarının ikinci taksiti olan 1500 TL’lik ödemeler bin öğrencinin hesabına yatırıldı.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi, 2023-24 eğitim öğretim yılında 1000 üniversite öğrencisine bin 500’er TL’lik iki taksit şeklinde toplam 3 biner TL eğitim yardımı yapılacağını duyurmuştu.

Başvuruların alınması sonrasında Kasım ayında eğitim yardımlarının ilk taksitleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. İkinci ve son taksitlerde 1000 öğrencinin hesaplarına yatırıldı. Toplamda 3 milyon TL eğitim yardımı öğrencilere ulaştırılmış oldu.

GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Eğitim yardımlarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Umuteli Derneğimiz ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla şehrimizde ihtiyaç sahibi her bireye umut elini uzattıklarını söyledi.

Hayır yapanlara da teşekkür eden Başkan Taban, "Bu yıl bin öğrencimize eğitim yardımı vereceğimizi daha evvel duyurmuştuk. Öğrencilerimizin hesaplarına eğitim yardımlarının ikinci taksitleri yatırıldı. İlk taksitleri Kasım ayında yatırmıştık. Burada bin öğrencimize 2 taksit halinde toplam 3’er bin TL eğitim yardımı yapmış olduk. Kardeşlerimize bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.