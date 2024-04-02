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Bursa eğitimine ‘Çözüm’ geldi

“Bursa eğitimine çözüm geliyor” sloganıyla yola çıkan Çözüm Koleji hayatı sorgulayabilecek, dünyayı algılayabilecek, empati kurabilecek ve kendi değerlerinden kopmayacak bir öğrenci modeli yetiştirmeyi hedefliyor

EĞİTİM 02.04.2024, 11:03
Bursa eğitimine ‘Çözüm’ geldi

“Bursa eğitimine çözüm geliyor” sloganıyla yola çıkan Çözüm Koleji hayatı sorgulayabilecek, dünyayı algılayabilecek, empati kurabilecek ve kendi değerlerinden kopmayacak bir öğrenci modeli yetiştirmeyi hedefliyor.Esmanur GÜLBAHAR /Ahmet GÜNAY /HERKES DUYSUN

BURSA  (İGFA) - Çözüm Koleji, eğitim sektöründeki 20 yıllık tecrübelerine dayanarak öğrencilerin gelecekte planladıkları hedeflerine ulaşmalarını sağlarken öğrencinin akademik, sportif ve sanatsal başarısını da önemsiyor.

ÇÖZÜM KOLEJİ ÖĞRENCİYİ YARIŞTIRMIYOR, YETENEKLERİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR

Yaklaşık 20 yıldır eğitim sektöründe olduğunu belirten Bursa Çözüm Koleji Lise Müdürü Mesut Okumuş, Bursa’da okul sektöründe bir boşluk olduğunu fark ederek büyük hedeflerle yola çıktıklarını dile getirdi ve “20 yıl dershanecilik ve kursçuluk ile uğraştık. Bunun son altı yılını okul sektörüne ayırdık. Biz okul sektörüne girerken Bursa’da okul sektöründe bir boşluk olduğunun farkındaydık aslında ve bunu dert ediyorduk. Öğrenciyi yarıştıran bir okul değil, öğrencinin akademik başarısının yanında aynı zamanda yeteneklerini ortaya çıkaracak bir hedefle yola çıktık. ‘Bursa eğitimine çözüm getiriyoruz’ şeklinde iddialı bir sloganla bu sektöre girdik. Bu konuda tecrübeliydik ve kendimize güveniyorduk. Biz bu boşluğu doldurmak için okul sektörüne girdik. Her yıl yüzlerce öğrenciyi Türkiye’nin kaliteli üniversiteleri ile buluşturuyoruz. Sanat ve spor anlamında da güzel işler yapıyoruz. Kayak ve Tekvando Şampiyonalarında ikincilik aldık.” şeklinde konuştu.

AKŞAM ETÜTLERİ, SORU ÇÖZÜM OFİSLERİ VE ÇOK DAHA FAZLASI…

Çözüm Koleji sistemi sayesinde öğrencinin herhangi bir takviye kurs ya da özel derse ihtiyaç duymadığını, böylece veliyi de büyük bir külfetten kurtardığını belirten Okumuş, “Biz haftanın beş buçuk günü yaklaşık 45 saat ders veriyoruz. Cumartesi günleri ise yarım gün eğitim veriyoruz. 8 ve 12. sınıflara rutin olarak deneme sınavı uyguluyoruz.  Ara sınıflarla ise daha çok konu tekrarı, soru çözümü, ödevleri tamamlama gibi programları takip ediyoruz. Bunun yanında haftada üç gün akşam etütleri yapıyoruz. Hafta içi ara sınıflara soru çözüm ofislerimiz var. Öğrencinin soruları anında çözülüyor ve eksik konusu kalmamış oluyor. Biz tam okul sistemini takip ediyoruz. Öğretmen, her ünitenin sonunda o ünite ile ilgili sınav uygular. 12. sınıflarda da ÜDS dediğimiz bir sistem var. ÜDS, DAS ve DENEME sınavlarımız var buda yaklaşık 100 deneme sınavı ediyor. Bu ciddi bir rakamdır. Öğrenci, herhangi bir takviye kurs ya da özel derse ihtiyaç duymuyor. Veliyi de ciddi bir külfetten kurtarmış oluyoruz.” dedi.

YAPAY ZEKA İLE KİŞİYE ÖZEL KİTAP

Müdür Okumuş, tam okul sistemini, “Bu uyguladığımız sınavları bir veri tabanına işliyoruz. Tam okul sistemi ile yapay zeka, öğrencinin eksik olduğu konuları tespit ediyor ve bu tespitin ardından kişiye özel kitap hazırlanıyor. Öğrencinin bu eksikleri tekrar etmesini sağlıyor. Bu, öğrencinin yıl boyunca hızlı yol almasını sağlayan bir sistem. Biz bir dijital eğitim platformu ile bir protokol imzaladık. Öğrenci ister evde, ister okulda olsun çözemediği sorunun ekran resmini alıp direk uygulamaya atıyor ve o sorunun çözülmesini sağlıyor. İnşallah bu uygulama önümüzdeki sene hayata geçecek.” şeklinde açıkladı.

ÇÖZÜM KOLEJİ NASIL BİR ÖĞRENCİ MODELİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR?

Öğrencinin akademik, sportif ve sanatsal başarısını önemsediklerini dile getiren Müdür Okumuş şu ifadeleri kullandı:

Bunların yanında iyi insan yetiştirmeyi de hedeflediklerini vurgulayarak, “Öğrenci bizden mezun olduğu zaman hayatı sorgulayabilecek, dünyayı algılayabilecek, empati kurabilecek, kendi değerlerinden kopmayacak bir öğrenci modeli arzuluyoruz.” dedi. 

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