Bursa'dan eğitime 50 milyon TL'lik destek

Bursa'da son 2 yıldır eğitim dönemi öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan ve sadece ilgili odaya kayıtlı kırtasiyecilerde geçerli olan çeklerden bu yıl 50 bin öğrenci yararlanacak. Büyükşehir'in bu desteği ile kırtasiyeci esnafının kasasına da toplamda en az 50 milyon lira girmiş olacak.BURSA (İGFA) -İhtiyaç sahiplerine umut, kırtasiyeci esnafına da can suyu olan eğitim destek çekleri ile ilgili tanıtım toplantısı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu’nda yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplum ne kadar zenginleşirse zenginleşsin, insanlık tarihi var oldukça hep ihtiyaç sahibi insanların olduğunu hatırlattı.

Bursa'yı dönüştürmek, daha yaşanabilir bir şehir yapmak, standartları yükseltmek için var güçleri ile çalıştıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Belediyeciliğinin bir başka boyutu var ki; ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’. Bizim gönüllere dokunmamız lazım. Allah’a hamdolsun devlet milyonlarca öğrenci için kitaplarını ilk günden masaya koyuyor. Bunu artık kanıksadık ama eskiden İstanbul’da bile kitap aradığımız günleri unutmayalım. Cumhurbaşkanımızdan, ilgili bakanlarımızdan Allah razı olsun. Yerelde de ihtiyaç sahiplerine destek vermek, katkı vermek bizim en büyük görevimiz” dedi.

EĞİTİME 50 MİLYONLUK DESTEK

İki yıl önce başlattıkları eğitim destek çeki uygulaması kapsamında bu yıl 50 bin öğrenciye toplam 50 milyon TL’lik destek sağladıklarını ve çeklerin dağıtımının başladığını kaydeden Başkan Aktaş, “Biz bu süreci mahalle muhtarlarımızla, ilgili sosyal yardım birimimizle birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla ‘ihtiyaç sahibi olmayana da veriliyor’ gibi söylemler yersiz. Gidiyorsunuz eve oldukça güzel ama adamın iki tane çeki dönmüş, ekmeğe muhtaç kalmış. Sonuçta 50 bin çocuğumuza ulaşıyoruz. Evet arada bir iki tane yanlışlık olabilir. Ancak sürecin tamamen iyi niyetle ve sistemli bir şekilde yürütüldüğünden emin olabilirsiniz. Takdir edersiniz ki ailelerimizin servisidir, kıyafetidir, kırtasiyedir bir sürü masrafı var. 3 tane 4 tane çocuk okutan var. Bu noktada bir nebze merhem olalım diye sayıyı 50 bine çıkardık. Nasip olursa inşallah 50 bin öğrencimiz okullarına bu vesileyle mutlu bir şekilde başlayacak” diye konuştu.

BURSLARA YÜZDE 150 ZAM

Konuşmasında, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine verdiklerini burslara da değinen Başkan Aktaş, “Biliyorsunuz BURSKOOP marifetiyle biz geçen yıl 5 bin üniversite öğrencisine 500’er TL, 5 bin meslek lisesi öğrencisine de 300’er TL burs veriyorduk. Bu yıl rakamları yüzde 150 artırdık. Üniversite öğrencilerimize 1250 TL, meslek lisesi öğrencilerine 750 TL burs vereceğiz. Bizim o çocukların hayatlarına dokunmamız lazım. Konunun tarafları olan kırtasiyeci arkadaşlarımıza, hayırseverlerimize, basın mensuplarımıza naçizane tavsiyem, 3-5 tane ufak kötü örneği genele şamil kılarak lütfen bu güzel projeleri gölge altında bırakmayım. Yoksa baki kalan şu kubbede hoş bir seda bırakmaktan başka hiçbir amacımız yok” dedi.

Toplantıda söz alan Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de devletin anayasada belirtilen en önemli özelliklerinden birinin de sosyal devlet anlayışı olduğunu belirterek, AK Parti iktidarında sosyal devlet anlayışıyla adeta reform niteliğinde adımlar atıldığını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 61'e varan kalemde sosyal destekleri hayata geçirdiğini ifade eden Gözgeç, “Eğitime ulaşımda desteklerde bulunulması en önemli çalışmalardan biri. Bu noktada özellikle AK belediyelerinin sosyal devlet anlayışı ile sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı hizmetler ayrıca değerli. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteğinin çok anlamlı ve değerli olduğunu belirterek, 50 bin öğrenci adına teşekkür etti.

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Akif Erol da bu yıl rakamın 500 veya 750 TL’ye çıkmasını beklerken, Büyükşehir Belediyesi’nin rakamı 1000 TL’ye çıkarmasının, ihtiyaç sahibi çocuklar kadar kırtasiyeci esnafını da mutlu ettiğini söyledi. Başkan Erol, kırtasiyeciler olarak BURSKOOP’a destek sözü verdi ve 50 öğrencinin yıllık bursuna karşılık gelen 300 bin TL’yi kırtasiyeciler olarak karşılayacaklarını söyledi. BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit de, ekonomik anlamda zor zamanlardan geçen esnafa nefes olacak uygulama nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.