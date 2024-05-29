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Bursa'da Veysel Karani MTAL'e 'Ford' sınıfı

Bursa'da Ford Otosan, Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Motor Teknolojileri Alanı öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirecekleri Ford sınıfının açılışını gerçekleştirdi

EĞİTİM 29.05.2024, 13:30
Bursa'da Veysel Karani MTAL'e 'Ford' sınıfı

Bursa'da Ford Otosan, Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Motor Teknolojileri Alanı öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirecekleri Ford sınıfının açılışını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Gerçekleştirilen açılışa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, Ford Trucks Türkiye Direktörü Özenç Kırandi, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Ford Otosan bayi temsilcileri katılım sağladı.

Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Teknolojileri Alanı öğrencilerinin okulda aldıkları teorik bilgileri desteklemek ve okul sonrası deneyimli iş gücünü artırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Ford bayilerinin donanımlarına sahip Ford Binek ve Ford Ticari atölyelerinde Ford sınıfı öğrencilerinin teorik bilgilerin pratik pekiştirilmesi sağlanıyor.

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, “Koç Holding’in 2006 yılında, 80. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ve Vehbi Koç Vakfı’nın (VKV) desteğiyle başlattığı “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesi, “mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak; bu konuda önder olarak devlet ile iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarını atmak; kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek” amacıyla başlatılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Memleketin her köşesinde yetişen bugünün çocuklarını yarının büyükleri olarak en iyi şekilde yetiştirmek, öğretmek ve onlara en iyi meslekleri kazandırmak insanlık görevidir." sözünden yola çıkarak Ford Otosan, sektörümüzün dünya çapında rekabet edebilmesinin nitelikli çalışanlar yetiştirerek ve eğitime yatırım yaparak gerçekleşeceğinin bilinciyle liselerin motor ve teknik bölümlerinin geliştirilmesi, buradaki öğrencilerimizin sadece teorik değil, pratikte de uygulamalı eğitimlerle inovatif bakış açısını geliştirmelerini arzu ediyoruz. Yetkili servislerimiz için eğitimli personel istihdamını sağlamak da sektörümüz açısından çok önemli. Bu sebeple, projeyi sadece eğitim aşamasında bırakmıyor, eğitim alan öğrencilerimizi, yetkili satıcı ve servislerinde istihdam etmeye de devam ediyoruz” dedi.

BU BÖLÜMÜ SEÇEN ÖĞRENCİLERİN İŞİ MEZUN OLMADAN HAZIR

10.sınıfta mülakatla Ford Eğitim Sınıflarına seçilen öğrenciler eğitim hayatları boyunca burs imkanı sağlanıyor. Öğrenciler eğitim ve öğretim yılı boyunca Ford eğitim materyalleri ile eğitim görürken, 12.sınıfa geldiklerinde Ford Otosan bayilerinde staj yapma imkanı buluyor.  Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Teknolojileri Alanı Ford Sınıfından mezun olan öğrenciler Ford bayilerinde iş konusunda öncelikli oluyor.

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş yaptığı konuşmada Mesleki eğitimin bileşenleri ile birlikte hareket etmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Altıntaş, “7 yıl önce yoğunlaştırarak başladığımız işletmelerle işbirliği süreci sonrasında okullara olan ilgi ve talebin inanılmaz şekilde arttı, okuldaki öğrencilerimizin becerilerinin artması noktasında da bu iş birliklerinin çok doğru bir katkı sağladığını fark ettik. İş birliklerini diğer işletmelere de yaygınlaştırılarak devam etmesinin gerektiğinin önemini biliyoruz” dedi.

Okul müdürü Vedat Demir, “Projemize yaklaşık üç yıl önce 12. Sınıf öğrencilerinin staj programı ile başladı. Sonrasında daha kalifiye öğrenciler yetiştirmek amacıyla alt sınıflardaki öğrencilerle de çalışma yapılması gerektiği sonucuna varıldı. Bu kapsamda özellikle kız öğrencilerinde projeye kazandırılması için burs desteği almaları maksadıyla proje genişletildi. Meslek lisesine kayıt olan öğrencilerin yaklaşık üçte biri devamsızlık, başarı ya da ailevi sebeplerden okula devamlılığı sağlanamıyor. Bakanlığımızın bu konuda çok ciddi adımları var fakat daha etkili olabilmesi için özel sektöründe harekete geçmesi gerekiyor dedik. Firma yetkililerine kafamızdaki projeyi devamlılığın sağlanabilmesi için neler olması gerektiğini anlattık. Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfının devreye girmesiyle bakanlık imzalanan protokol çerçevesinde projeyi gerçekleştirme imkânı bulduk. Dokuzuncu sınıf sonunda başarı durumu ve Ford yetkililerinin katıldığı mülakatla Ford sınıfına seçilen öğrenciler 10. Sınıfta itibaren Ford eğitim materyalleri ile eğitim alıp burs imkanından faydalanabiliyor. Teorik eğitimlerini uygulamalı olarak da yapabilmelerine imkân sağlamak amacıyla birebir Ford bayisinde ne donanım varsa aynısını okulumuz atölyesinde Ford Binek ve Ford Ticari atölyelerini bugün hizmete açarak devam ediyoruz. Mezun olduktan sonra da istihdamlarında bu öğrencilere öncelik verilerek çalışma sonuçlandırılacak” dedi.

Proje kapsamında öğrencilerin mesleki eğitime olan ilgilerinin arttırılması, sahada aranan nitelikli iş gücünün karşılanması hedefleniyor.

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