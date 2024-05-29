Son Dakika

Bursa'da tarım sektöründeki istihdam için 'ortak akıl' çalıştayı

Tarım sektöründeki istihdamın mevcut durumu ve eğitim ihtiyacının irdelemek, sektördeki insan kaynağının niteliğinin geliştirmek ve sektörün rekabet gücünün artırılması için yapılması gereken çalışmaları görüşmek üzere Bursa'da “Tarım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Ortak Akıl Çalıştayı” gerçekleştirildi

EĞİTİM 29.05.2024, 12:30
Bursa'da tarım sektöründeki istihdam için 'ortak akıl' çalıştayı

Tarım sektöründeki istihdamın mevcut durumu ve eğitim ihtiyacının irdelemek, sektördeki insan kaynağının niteliğinin geliştirmek ve sektörün rekabet gücünün artırılması için yapılması gereken çalışmaları görüşmek üzere Bursa'da “Tarım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Ortak Akıl Çalıştayı” gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (BESOB) organizasyonunda gerçekleştirilen Tarım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Ortak Akıl Çalıştayına; Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Çelebi, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü temsilcileri, tarım sektöründen ilgili meslek kuruluşları, sektör uzmanları, kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Türkiye’de kaliteli çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla Suriyeli toplulukların istihdama erişiminin kolaylaştırılması amacıyla düzenlenen çalıştayın sektörün mevcut iş durumu ve sektörün geleceğine dair atılacak adımlar noktasında çok önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, tarım sektöründe yerel ve bölgesel rekabet gücünün artırılması ülkemizin kalkınmasına, kaliteli çıraklık ve mesleki eğitim ile nitelikli iş gücünün elde edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Verimli tarım alanlarının ve su kaynaklarının giderek azaldığı, denizlerin kirlendiği, iklimlerin değiştiği, toprağın, suyun, tarım alanlarının stratejik öneminin ve rekabetinin artığına vurgu yaparak sözlerine başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Öğrencilerimizin eğitimleri kadar istihdamları da artık bizleri ilgilendiriyor. Bu anlamda da daha fazla okullarımızla ve paydaşlarımızla iletişim halinde olmamız gerekiyor. İki gün boyunca gerçekleştirilecek çalıştay sonunda ortaya çıkacak fotoğraf, tarım sektörü için mesleki eğitimin etkinliğinin artırarak nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara öncülük edecek. Ve bu tip etkinliklerin daha fazla olması ancak yaptığımız işi daha nitelikli bir şekilde yapmak konusunda bize güç verecek ve hedeflerimizi bu doğrultuda gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Tarım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Ortak Akıl Çalıştayı, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İMEP uzmanlarınca hazırlanan ‘Türkiye’de Tarımsal İstihdam Raporu’nun sunulmasına müteakiben oluşturulan 6 çalışma grubunun teknik çalışmaları ile devam etti.

Çalıştay sonunda hazırlanacak rapor ile sektörün mevcut durumu ve geleceğe ilişkin öneriler yer alacak. Çalıştay sonucunda hazırlanacak raporun hem mevcut çalışmalara hem de İMEP’in 2. fazı kapsamında tarım sektöründe yapılması planlanan faaliyetlere ışık tutması bekleniyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21