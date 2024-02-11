Bursa'da Sabiha Köstem Ortaokulu'na yeni kütüphane

Bursa'da Yoncadır Kadın Derneği ve bağışçıları tarafından Sabiha Köstem Ortaokulu’na kütüphane yapıldı.BURSA (İGFA) - Kütüphane açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Korkmaz, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç, Santra Mobilya Yönetim Kurulu, Yoncadır Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Vatansever, bağışçılar, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katılım sağladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, devlet-millet kaynaşması ile neler başarabileceğini gördüklerini belirterek, "Burada hem kıymetli hayırseverlerimizle, müdürlerimizle, öğretmenlerimizle, okul aile birliğimiz ile ülkemizin yarınları evlatlarımız için neler yapabileceğimizin küçük bir örneğini gösteriyoruz” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Korkmaz, “Sayın bakanımız diyor ki maarif devletin bütün organlarıyla em hâl olduğu zaman güzel olur ve başarıya ulaşılır Burada da devletimizi halkıyla bir arada görerek, hizmet odaklı öğrencilerimize sunulan işleri görmek gurur verici” dedi.

Yoncadır Kadın Derneği Başkanı Cansu Vatansever ise, dernek olarak eğitim alanındaki çalışmalara çok önem verdiklerini kaydetti.

Dernek olarak her zaman eğitim projelerine önem verdiklerinin altını çizen Başkan Vatansever, "Dernek olarak en büyük hedeflerimizden birisi kütüphane açmaktı, bunu da Sabiha Köstem Ortaokulu’nda gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Sponsorlarımızla, bu süreçte bizlerin her zaman yanında olan ve kütüphanemizde mobilyalarını özenle hazırlayan Santra Mobilya’ya ve bağışçılarımızla bizlere desteklerini esirgemeyen dernek gönüllülerimizle burada tam 2000 öğrenciye hizmet verecek bir kütüphane oluşturduk. Bu bizim için çok değerli ve kıymetli oldu, umarım birçok çocuğun yolunu aydınlatır bu kütüphane” diye konuştu.

Kurdele törenin ardından protokol üyeleri kütüphaneyi okul öğrencileriyle birlikte gezdi.

Törende kütüphaneye katkılarından dolayı bağışçılara plaket takdim edildi.