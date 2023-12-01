Bursa'da otelcilik sektöründe iş garantili eğitimler başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, turizm sektöründe istihdama katkı sağlamak amacıyla BUSMEK bünyesinde düzenlediği iş garantili ön büro personeli, servis personeli ve kat hizmetleri personeli eğitimleri başladı.BURSA (İGFA) - Halen 13 ilçedeki 25 farklı mekânda 541 farklı branşta yılda yaklaşık 20 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir kuruma dönüşen BUSMEK, istihdam garantili kurslarla da bireyleri iş yaşamına kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği, BUSMEK ve BİKO iş birliği ile iş garantili ön büro personeli, servis personeli ve kat hizmetleri personeli kursları Yeni Karaman Mesleki Eğitim Merkezi’nde başladı.

GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte BUSMEK Yeni Karaman Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, ön büro personeli branşında dersleri başlayan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere başarılar dileyen heyet, ayrıca merkezdeki yenilenen mutfakları da yerinde inceledi. Ziyarete gelen heyete Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Sinem Şen ve BUSMEK Koordinatörü Aslan Şahin de eşlik etti.

Turizm sektöründe özellikle pandemi sonrası istihdam konusunda çok ciddi açık oluştuğunu dile getiren GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Artıç, bu konunun sadece Bursa nezdinde değil Türkiye çapında bir sıkıntı olduğunu kaydetti. Bu nedenle BUSMEK ve BİKO ile beraber bir proje ürettiklerini dile getiren Artıç, “Bu proje neticesinde de özellikle servis hizmetleri, kat hizmetleri ve ön büro departmanlarında sınıflar açıldı. Amacımız sektörümüzdeki istihdam sorununa çözüm üretmek. Projedeki ortaklıklarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, BUSMEK ve BİKO yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.