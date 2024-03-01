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Bursa'da ortaokulların mevcut durumlarına yakın mercek

EĞİTİM 01.03.2024, 18:31
Bursa'da ortaokulların mevcut durumlarına yakın mercek

Bursa’daki ortaokulların mevcut durumunun değerlendirilerek Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere” konulu Bursa Temel Eğitim-2 Çalıştayı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) -  Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Bursa Valiliğinin himaye ve riyasetlerinde gerçekleştirilen Bursa Temel Eğitim-2 Çalıştayının açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, Bursa’daki kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerden akademisyenler, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Çalıştayda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise 469 ortaokul ile bu okullarda görev yapan 13 bin öğretmenimizin çalışma alanını ve 192 bin ortaokul öğrenciyi  ilgilendiren konuların görüşüldüğünü söyledi. "Emeğiniz ortaya attığınız düşünceniz, fikriniz, değerli ve kıymetli bizim için" diyen Alireisoğlu, "Bu anlamda birlikteliğimizin kıymetli olduğunu, değerli olduğunu düşünüyoruz. İyi bir disiplin doğrultusunda masalarda ortaya çıkarılan sonuçlar, çözümlemeler bu çalıştayları hazırlayan değer arkadaşlarımızca sistematik bir program dahilinde bir araya getirilecek ve çalıştaylarımızın sonucu olarak kamuoyuyla, şehrimizle paylaşılacak. Aynı şekilde üst politika yapıcıları olan birimlerle paylaşılacak. Bu masalardan ortaya çıkacak fikirlerin, çözümlerin, kanaatlerin önemli olduğunu, bizim için fırsat Türkiye için örnek olacak hale gelebileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Çalıştaylarımıza desteklerini esirgemeyen Valiliğimize, Bursa Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa’da eğitime verdikleri destekleri ve bu konuda yürütülen çalışmaları aktararak sözlerine başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Bursa’daki mevcut eğitime ve bu alanda yapılacak yeni çalışmalara yönelik düzenlediği çalıştaylar hiç kuşkusuz ki şehrimize önemli katkılar sunacak. Çalıştaya katılarak ortaokul öğrencilerimize yönelik çalışmalar yürütecek olan öğretmenlerimiz ise çocuklarımıza ve gençlerimize rol model olacaklar. O yüzden sizlerin yürüttüğü çalışmalar çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Ortaokullara yönelik düzenlenen Bursa Temel Eğitim-2 Çalıştayı, belirlenen 10 tema kapsamında 10 masada 14 farklı kurum ve kuruluştan 131 katılımcı ile gerçekleştirildi.  Düzenlenen çalıştayla Bursa’da ortaokul düzeyinde eğitimin bütününe ilişkin bir Bursa fotoğrafının ortaya konulması amaçlanırken ortaokul eğitiminde söz ve güç birliğinin oluşumunu sağlamak hedefleniyor.

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