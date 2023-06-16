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Bursa'da öğrencilerin karne sevinci

EĞİTİM 16.06.2023, 12:17
Bursa'da öğrencilerin karne sevinci

Bursa'da bin 946 okulda 660 bin 48 öğrenci ve 41 bin 638 öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatiline çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun her kesiminin okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla hizmete aldığı Ana Kucağı eğitim merkezlerinde yaklaşık 2 bin 500 çocuk karne sevinci yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019-2020 eğitim döneminde 6 nokta ile eğitime başlatılan ve bugün 26 merkezde yaklaşık 2 bin 500 öğrencisiyle okul öncesi eğitimde önemli bir marka haline gelen Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinde karne sevinci yaşandı.

Eğitim hayatlarına Büyükşehir Belediyesi’nin ana kucaklarında başlayan ve birbirinden farklı etkinliklerle bir yılı daha geride bırakan minik öğrenciler için Ana Kucağı Personel Kreşi’nde de karne töreni düzenlendi.

Miniklerin karne sevincine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ortak oldu. Başarı belgelerinin yanı sıra satranç takımı ve tohumlu kalemlerini Başkan Aktaş’ın elinden alan minikler, mezuniyet pastalarını da Başkan Aktaş ile birlikte kesti.

KREŞİN İLK MEZUNLARI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçenin tamamında doğumundan ölüme kadar her alanda hizmet ettiğini söyleyen Başkan Aktaş, altyapı ve üstyapı gibi zorunlu görevlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinlikler ile çocuk ve gençlere yönelik yapılan çalışmaların kendisini daha fazla heyecanlandırdığını belirtti. Bu çalışmaların önemli başlıklarından birisinin de ana kucakları olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Ana Kucakları projesi, her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Bu halkaya, yeni öğrenciler, öğretmenler ve aileler katılıyor. Birçok çocuğumuz bu eğitimlerden geçti. Bugün de belediye personelimizin evlatlarının kullandığı kreşimizi ziyaret ettik. Bu kreşimiz, Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde hizmete açıldı. İlk mezunlarını şimdi veriyor” dedi.

TATİL BAŞLADI

Öte yandan Bursa’da bin 946 okulda 660 bin 48 öğrenci ve 41 bin 638 öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatiline çıkmış oldu.

Okulların son gününde Kestel ilçesi Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen törende öğrencilerin karne heyecanına, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç da ortak oldu.

Başkan Alinur Aktaş, sohbet ettiği öğrencilere karnelerini verirken, tüm öğrencilere de satranç takımı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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