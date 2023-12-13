Bursa'da liseliler bağımlılığı 'beyaz perdeye' taşıyacak

Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) tarafından düzenlenen ‘4. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması’na katılacak öğrenciler, bu sene ‘Bağımlılık’ temasını işleyecek.BURSA (İGFA) - Gençlere, toplumsal sorunlara sanatsal bakış açısıyla bakma yeteneği kazandıracak olan yarışmanın tanıtım toplantısı, Bursa Heykel Tarihi Valilik Hizmet Binası’nda yapıldı. Gençler kısa metrajlı filmlerle yarışmaya katılacak.

Başvurular 18 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Finale kalan eser ise 25 Şubat 2024 tarihinde açıklanacak.

Jüri tarafından belirlenen toplamda 10 esere, birincilik, ikincilik, üçüncülük, jüri özel ödülü ve diğer 6 filmin yönetmenine Bihmed Özel Ödülleri verilecek. Yarışmada birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL, Jüri Özel Ödülü olarak 10 bin TL, diğer 6 filmin yönetmenine ise 5 bin TL verilecek.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın kültürel değerlerinin sanat dünyasına ilmek ilmek işlendiği bir şehir olduğunu söyledi. Kültür ve sanatın, dün ile bugün arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Başkan Alinur Aktaş, şehirlerin ve Türkiye’nin kalkınmasındaki ana faktörlerden birisinin de kültürel ve sanatsal çalışmalar olduğunu ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda ciddi projeler ürettiğini dile getiren Başkan Aktaş, gençlerde millî ve manevi duyarlılık oluşturmaya ve buna yönelik projeler geliştirmeye çalıştıklarını anlattı. Anaokulundan üniversiteye kadar her yaştan öğrenciye hitap eden programlarla onların kültür sanat dünyasına hitap ettiklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Bu tür projeleri Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü marifetiyle okullara yönelik veya BİHMED gibi sivil toplum kuruluşlarına destek vererek çalışıyoruz. Gençlerimizi iyiye yöneltmek, insanlığı iyiye yöneltmektir. BİHMED, kurulduğu günden bu yana öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunan, onları cesaretlendirerek farklı alanlardaki potansiyellerini ortaya çıkarmalarına öncü olan bir sivil toplum kuruluşumuzdur. BİHMED tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen kısa film yarışmasının teması bağımlılık. Bu anlamlı programı, sadece bir yarışma olarak değil, toplumsal sorumluluğun bilincinde olan insanların bir araya gelerek önemli bir konuya dikkat çekme çabaları olarak görmek gerekiyor” dedi.

Bağımlılığın sadece uyuşturucu, alkol, sigaradan ibaret olmadığını, teknoloji bağımlılığının da ciddi bir konu olduğunu anlatan Başkan Aktaş, bağımlılıkla mücadelede en önemli yolun bilinçli ve duyarlı bir toplum oluşturmaktan geçtiğini ifade etti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Liselerarası Kısa Film Yarışması’nın sektöre ilham olacağını ifade etti. Demirtaş, BİHMED gibi sivil toplum kuruluşlarının sinemanın kadrajını yeniden vicdan ve merhamete yönelteceğine inandığını ifade etti.

BİHMED Başkanı Kadir Oruç, kısa film yarışmasını daha önceden emanet, merhamet, Peygamber sevgisi ve Süleyman Çelebi temalarıyla düzenlediklerini, bu sene ise bağımlılık temasını seçtiklerini anlattı. Sinema konusunda yetenekleri gençleri tespit ederek destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Oruç, projeye destek veren herkese teşekkür etti.