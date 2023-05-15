Bursa'da 'liselerde bilim uygulamaları' hayata geçirildi

BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi ile Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Liselerde Bilim Uygulamaları Programı, Bursa Teknik Üniversitesinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Liselerde Bilim Uygulamaları Proggramı'na Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretimden Sorumlu Şube Müdürü Bekir Arslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin girişimci, yenilikçi, dil becerisi yüksek, sorun çözebilen, sistematik düşünebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, fikirlerini her ortamda ifade edebilen mutlu bireyler olarak yetişmesine imkân ve ortam sağlamak amacıyla MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı" hayata geçirildi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen Liselerde Bilim Uygulamaları Programı, Bursa, Adıyaman, Ankara, Aydın, Iğdır, Isparta ve Samsun olmak üzere 7 pilot ilde gerçekleştiriliyor.

Konferans, panel, seminer, bilgi şöleni, forum vb. türlerde bilimsel toplantıların düzenleneceği ve uygulamalı bilim çalışmalarının gerçekleştirileceği "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı" sempozyum ve çalıştay olarak iki aşamalı olarak yürütülecek.

Liselerde Bilim Uygulamaları Programı ile öğrencilerde; bilimsel toplantılar yoluyla bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika vb. alanlarda farkındalığın oluşturulması ve bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlara yönelik çalışmalara altyapı oluşturabilecek becerilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi koordinatörlüğünde; iklim değişikliği, göç ve uyum, kültürel miras ve toplum 5.0 konularında yapılan sempozyuma 45 ortaöğretim okulunun; Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi koordinatörlüğünde sürdürülebilirlik ve ekolojik denge konularında yapılan çalıştay ise 38 ortaöğretim okulunun katılımıyla gerçekleştirildi.