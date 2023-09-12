Bursa'da İnesmek'te yeni dönem kayıtları başladı

Bursa'da İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (İNESMEK) kurslarının yeni dönem kayıtları başladı. 11-30 Eylül tarihleri arasında vatandaşlar 28 farklı kurs için online başvuru yapabilecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin vatandaşları hem meslek hem hobi sahibi yaptığı Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) yeni dönem kayıtlarını almaya başladı.

İnegöl Belediyesi’nin geçmiş yıllarda ilçe halkından büyük ilgi gören İNESMEK kursları için online başvurular 11-30 Eylül tarihleri arasında https://kurs.inegol.bel.tr/FlexCityKurs/ adresinden yapılabilecek.

Kurs kayıtlarının başlamasına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizde bugüne kadar on binlerce vatandaşımızın istifade ettiği, yeni meslekler, yeni hobiler ve el sanatlarına dair yetenekler kazandığı İNESMEK kurslarımız için yeni dönem kayıtlarımız 11 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. 30 Eylül tarihinde son bulacak İNESMEK kurslarının başvuruları internet üzerinden online olarak yapılıyor. İNESMEK kurslarına başvuracak vatandaşlarımız https://kurs.inegol.bel.tr/FlexCityKurs/ adresinden başvurularını yapabilirler. Tüm vatandaşlarımızı kış sezonunu daha faydalı geçirmek adına kurslarımıza davet ediyorum” dedi.

DÜZENLENECEK KURSLAR

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları bu yıl 28 ayrı branşta düzenlenecek. Açılacak kurslar ise şöyle: İngilizce, Diksiyon, Bilgisayar İşletmenliği, Kadın Giysileri Dikimi, İğne Oyası, Tel Kırma, İş ve Sosyal Hayatta İletişim, El Nakışları, Etkili ve Hızlı Okuma, F Klavye, Kuaförlük, Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim, Genel Muhasebe, Tezhip Sanatı, Filografi, Amigurimi Bebek Yapımı, Çarpama Dokunma, Wayuu Çanta Yapımı, Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama, Ahşap Yakma, Ahşap Oyma ve Ahşap Kakma Sanatı, Üç Boyutlu Kağıt Rölyef, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Mefruşat-Dantel-Angrez-Punçh Nakışı, Ahşap Boyama, Pasta ve Yemek Yapımı, Yağlı Boya Resim.