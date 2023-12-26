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Bursa'da hizmet içi eğitimde etkisini önce kendileri test etti

EĞİTİM 26.12.2023, 10:23
Bursa'da hizmet içi eğitimde etkisini önce kendileri test etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin açık ve kapalı hizmet alanlarında görevli özel güvenlik personeli, göz yaşartıcı spreyin etkilerini önce kendi gözlerinde hissetti. Teorik eğitimde biber gazının nasıl kullanılacağını öğrenen personel, gazın etkisini ise yüzlerine biber gazı sıkılınca yaşayarak hissetti.BURSA (İGFA) -  Hizmet içi eğitim programlarıyla personeli sürekli daha donanımlı hale getirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, 2023 eğitim programında yer alan eğitimler arasında en acı olanını da uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan 17 ilçedeki açık ve kapalı alanlarda görevli özel güvenlik personeline, Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı eğitimi verildi. Sadece sertifikası olanlar tarafından kullanılabilen biber gazının doğru tekniklerini kapsayan eğitim, teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi BİNTED Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen pratik eğitim, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli yetkililer tarafından verildi.

Eğitimde yaşanabilecek olaylar yada denetim görevi sırasında meydana gelebilecek muhtemel saldırılar karşısında, biber gazının nasıl kullanılması gerektiği konusu ayrıntılı şekilde anlatıldı. Biber gazının yasal dayanakları, kullanım şekli ve hangi hallerde kullanılabileceği konularının ele alındığı eğitimin ikinci bölümünde ise açık alanda uygulama yapıldı.

Biber gazı kullanacak kişilerin gazın insanda nasıl etki bıraktığını bilmesi ve ona göre kullanması gerektiği belirtilirken; biber gazı, ilk olarak eğitime katılan güvenlik personeline uygulandı. Eğitmen tarafından yüzlerine biber gazı sıkılan personel, yakıcı etkiyi hisseder hissetmez alanda hazırlanan hortumların başına koştu. Yüzleri suyla yıkanan ve uzun süre gözlerini açmakta zorlanan güvenlik görevlileri, muhtemel durumlarda kullanmak zorunda olacakları gazın etkilerini de bizzat yaşayarak görmüş oldu.

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