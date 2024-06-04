Bursa'da 'Hayat Boyu' sergi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılından bu yana Haziran ayının ilk haftası olarak kutlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Bursa'da da Kent Meydanı'nda il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri ve kursiyerlerin katılımıyla sergi açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da halk eğitimi merkezleri tarafından eğitim öğretim yılı başlangıcı itibariyle 9 bin 686 kurs açıldı. Açılan bu kurslara ise 168 bin 868 kursiyer katılım sağladı.

Bursa’daki halk eğitimi merkezleri ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından etkinlik alanında, hat-tezhip-minyatür, seramik, dokuma, Edirnekâri, çini, teship, taş tablo, gemi- model, tokat baskı, su kabak, rölyef, akrilik yağlı boya, deri, sepet örücülüğü, sıfır atık, kitre bebek yapımı gibi pek çok alanda stant açıldı

Hayat boyu öğrenme şenliğinin açılış kurdelesini hep birlikte kesen protokol üyeleri, sergiyi gezerek geri dönüşümle adeta sanat eserine dönüşen eşyaları yakından inceledi.

7 Haziran'a kadar kent genelinde yapılacak Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri 4 Haziran Salı günü saat 18.00’e kadar Kent Meydanı AVM önünde devam edeceği öğrenildi.