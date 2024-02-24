Son Dakika

Bursa'da 'Hayat Boyu Öğrenme' Çalıştayı

EĞİTİM 24.02.2024, 08:15
Bursa'da 'Hayat Boyu Öğrenme' Çalıştayı

Bir dizi ziyaret kapsamında Bursa'ya gelen MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere” başlığıyla gerçekleştirilen Bursa Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı'na katıldı.BURSA (İGFA) - MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten’in katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, ilçe müdürleri, halk eğitim merkezlerinin idareci ve kursiyerleri ile öğretmenler yer aldı.

Çalıştayda konuşma yapan MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten şunları söyledi: “Milli Eğitim ailesi olarak tüm bireylerin kapsayıcılık ilkesi esasında nitelikli bir eğitim ve hayat boyu öğrenme imkanlarına eşit şartlarda erişim sağlayarak akademik, sosyal ve mesleki becerilerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirilmesini desteklemekte, analitik düşünme, finansal okur yazarlık, işbirlikçi çalışma ve liderlik etkinliklerin kazanılmasına teşvik etmekte, bireylerin manevi ahlaki, insani, toplumsal görevler içselleştirerek aile ve topluma karşılığı sorumluluklarını artırmaktayız. Bu bağlamda geniş etki alanına sahip ve dinamik yapımızla toplumun her kesimiyle ve her sektörüne ulaşıp eğitim ve sektörleri bir araya getiriyor, tüm paydaşlarımızla en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz.”

Ökten: “100 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz”

Ökten konuşmasına şöyle devam etti. “Halk eğitim merkezlerimizde öğretmenden usta öğreticiye, yöneticiden yardımcı personele kadar değişik alanlarda 100 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz. Halk eğitimi merkezlerimizde yürüttüğümüz faaliyetler, vatandaşlarımızı sosyal hayattan sanata, ekonomiden teknolojiye kadar her anlamda destekliyor. Güçlü ve öğrenen toplum misyonumuzun her geçen gün daha çok vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Girişimci ruhuyla kendi işini kurarak yerel kalkınmaya destek veren kadınlarımızın hedeflerine ulaşmasına, mesleki bir kariyer sağlamasına kurslarımızla destek oluyoruz. Olgunlaşma Enstitülerimizde ise Türk kültür ve geleneklerini yeniden canlandırmanın ve kadınlarımıza yeni beceriler kazandırmanın ötesinde milli ve manevi değerlerimizin, birikimimizin ve becerilerimizin farkına vararak tüketim odaklı değil herkesin faydası olduğu bir üretim kültürünü oluşturuyoruz. Yaygın eğitimin tüm yaş gruplarını kucaklayan ülke doğrultusunda özel eğitim, sosyal, bilim ve sağlıklı iletişim çalışmalarımızla okullarımız ve ailelerimiz arasında köprüler kuruyoruz. Bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlığımızın ulusal politika ve stratejileri doğrultusunda Bursa'nın eğitim alanındaki yerel gücü ve potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla bu çalıştaya ihtiyaç duyuyoruz. Çalıştay sonunda hazırlanacak rapor ulusal politikaların etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunacak. Yerel stratejilerin oluşturulmasına destek sağlayacak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hayat boyu öğrenme çalışmalarının düzenlenmesinde katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Hayat boyu öğrenme için iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri alındı

MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Hayat Boyu Genel Müdürü Cengiz Mete ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile birlikte hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin sürdürüldüğü kurumlarda sürekli değişen ihtiyaçları karşılayacak nitelikli insan kaynağı gelişimini sağlamak, sürekli eğitim alanında kurumsallaşmayı güçlendirmek ve bu alanda hizmet sunan tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliği geliştirmek amacıyla iç ve dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere kurulan Bursa Hayat Boyu Öğrenme çalıştay masalarını ziyaret etti. Çalıştay masalarında yer alan öğretmen, kursiyer ve diğer katılımcılarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Bursa’da yürütülen hayat boyu faaliyetleri kapsamında Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde açılan Merinos Kurs Merkezini, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve El Sanatları Nakış Müzesini ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Beylikten Cumhuriyete Anadolu Kıyafetleri” defilesine katıldı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 27 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. Samsunspor 27 33
11. A.Demirspor 26 32
12. Ankaragücü 27 32
13. Kayserispor 27 32
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Bandırmaspor 24 37
7. Boluspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Ümraniye 24 28
13. Manisa FK 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 26 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Villarreal 26 29
13. Deportivo Alaves 25 28
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8