Bursa'da çalışkan gençlere 'Yıldırım' destek

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin gençlere ve eğitime desteği sürüyor. Yerel yönetim ilçeye kazandırdığı kütüphaneler ve çalışma salonlarının yanı sıra, deneme sınavları ve motivasyon seminerleri ile de öğrencilerin yanında olacak.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 24-28 Temmuz tarihleri arasında hizmet veren Tercih Danışmanlığı Merkezi’ne başvuran öğrenciler, ücretsiz danışmanlık ve rehberlik desteği alarak, üniversite tercihlerini yapabiliyor.

Yıldırım Belediyesi’nin 7-24 uyumayan konseptiyle ilçeye kazandırdığı Mümine Şeremet ve Mimarsinan Uyumayan Kütüphanesi sınava çalışan öğrencilerin uğrak noktası oldu.

Bin 250 metrekarelik alanda kurulan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, 20 bin eser, Bursa kitaplığı, 300 kişilik kütüphane, özel okuma alanları, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı ve dinlenme odaları ile kafeteryasıyla kitapseverlerin ilgisini çekiyor. Yine ilçeye kazandırılan 900 metrekarelik alandan oluşan Mimar Sinan Kütüphanesi’nin bünyesinde 10 bin kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 202 kişilik çalışma alanı bulunuyor.

“GENÇLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ”

Gençleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gençlerimiz için Bursa’nın en güzel kütüphanelerini ilçemize kazandırdık. Hayata geçirdiğimiz programlarla gençlerimizin eğitimlerine katkı sağladık. Sınavın ardından da öğrencilerimizi yalnız bırakmayıp üniversite tercih sürecinde, en doğru kararı verebilmeleri için gençlerimize danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. İnşallah gençlerimiz, kendilerine en faydalı olacak, mutlu hissedecekleri üniversitelere ve bölümlere gidebilir. Onları mutlu görmek bizlerin en büyük motivasyon kaynağı” diye konuştu.