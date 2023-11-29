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Bursa'da 10 bin öğrencinin bursu hesaplarda

EĞİTİM 29.11.2023, 23:46
Bursa'da 10 bin öğrencinin bursu hesaplarda

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite ve meslek liselerinin belirli bölümlerini tercih eden öğrencilere sağladığı burslar, toplam 10 bin öğrencinin hesabına yattı.BURSA (İGFA) - Ana Kucağı ile okul öncesi eğitimden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, burs desteğiyle de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Kısa adı ‘BURSKOOP’ olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile bu yıl 5000 üniversite öğrencisine, 8 ay boyunca 1250’şer TL burs verilecek.

Sanayi kenti Bursa’nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerini de burs kapsamına alan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 5 bin meslek lisesi öğrencisine de aylık 750’şer TL olmak üzere 8 ay boyunca burs verecek. BURSKOOP’tan burs başvuruları 15 Ekim’de sona ererken, geçtiğimiz yıl 14 bin olan başvuru sayısı bu yıl 24 bine çıkmıştı. Başvuran tüm adaylarla ilgili inceleme süreci tamamlanan, burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Geçtiğimiz eğitim yılında 300 TL olan meslek liselilerin burs miktarı bu yıl 750 TL’ye çıkarken, 8 ay boyunca öğrenci başına 6 bin TL, toplamda da liselilere 30 milyon TL burs verilmiş olacak.  Yine geçtiğimiz yıl 500 TL olan üniversite bursları da bu yıl 1250 TL’ye çıkarıldı. Böylelikle 8 ay boyunca öğrenci başına 10 bin, toplamda da 50 milyon TL burs verilmiş olacak. BURSKOOP, bu eğitim yılında da üniversite ve meslek liselilere toplamda 80 milyon TL’lik destek sağlamış olacak.

GÜLE GÜLE HARCAYIN

Bursların ilk diliminin hesaplara yattığını müjdeleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerimiz için bütün İmkânlarımızı seferber ediyoruz. Proje ve faaliyetlerimizle her zaman onların yanında yer alıyor ve eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için çabalıyoruz. Söz verdiğimiz üzere bu yıl da BURKSOOP marifetiyle burs desteğimiz sürüyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 8 ay boyunca; 5 bin meslek lisesi öğrencimize aylık 750’şer TL, 5 bin üniversite öğrencimize de aylık 1.250’şer TL burs desteği veriyoruz. An itibariyle burslar hesabınıza yattı. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Güle güle harcayın” dedi.

Gençlere seslenen Başkan Aktaş, “Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek olan sizlersiniz. Bundan dolayı kendinizi geliştirmeniz, donanımlı olmanız ve dünya şartlarında yetişmeniz çok önemli. Eminim ki her biriniz; devletine, milletine, ailesine faydalı; millî, manevi, kültürel değerlere sahip; okuyan, araştıran, üreten bireyler olarak bizleri gururlandıracaksınız. Allah, yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin. Burslar bizden, çalışmak sizden sevgili gençler” diye konuştu.

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