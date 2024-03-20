Son Dakika

Bursa Çözüm Koleji, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor

Bursa Çözüm Koleji kurumsal yapısı, güçlü yayın desteği, profesyonel eğitimci kadrosu ile büyümeye devam ediyor.ESMANUR GÜLBAHAR/AHMET GÜNAY/HERKES DUYSUNBURSA

EĞİTİM 20.03.2024, 14:41
Bursa Çözüm Koleji, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor

Bursa Çözüm Koleji kurumsal yapısı, güçlü yayın desteği, profesyonel eğitimci kadrosu ile büyümeye devam ediyor.ESMANUR GÜLBAHAR/AHMET GÜNAY/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Çözüm Koleji Genel Müdürü Özkan Düzenli, ‘Çözüm’ adının hikayesini, Çözüm Koleji’ni diğer eğitim kurumlarından ayıran unsurları ve Çözüm Koleji'nin sosyal faaliyetlerini Herkes Duysun mikrofonuna anlattı.

YARIM ASIRLIK İSİM: ÇÖZÜM  KOLEJİ

Çözüm adının, yaklaşık yarım asırlık bir isim olduğunu belirten Bursa Çözüm Koleji Genel Müdürü ve Matematik Öğretmeni Özkan Düzenli, bu serüvene yayıncılık ile başlayıp ardından Çözüm Dergisi Dershaneleri adı altında dershanecilik sektörü ile eğitimin içine girmiş bulunduklarını ifade etti. Temel lise, kurs merkezi ve ardından Çözüm Koleji olarak daha kurumsal bir kimlik oluşturduklarını dile getiren Düzenli, 6 yıldır da Nilüfer ilçesindeki kampüste Bursalı öğrencilere eğitim hizmeti verdiklerini kaydetti.

ÇÖZÜM KOLEJİ’Nİ DİĞER EĞİTİM KURUMLARINDAN AYIRAN UNSUR: YAYIN VE KADRO

Kurumun yayın kalitesinin üst düzey olduğunu ifade eden Düzenli, yapay zekayı da dijital yayınlarda kullandıklarını belirterek şöyle konuştu: 

“Deneme sınavlarındaki sorular ile gerçek sınavda çıkmış soruları karşılaştırıp benzerlerinden bir kitapçık yaparız. Soru hazırlayan ekibimizin gerçek sınav sorularına yakın soruları tutturabilmesi iyi bir yayıncılık göstergesidir. Yapay zeka birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor. Biz de bu değişen sisteme ayak uyduruyor ve yapay zekayı dijital yayınlarımızda kullanıyoruz. Bütün sınıf kademelerinde her ay düzenli olarak ünite değerlendirme, yani ÜDS ve DAS dediğimiz sınavları uyguluyoruz. Bu sınavların sonuçlarını sisteme işliyoruz. Dönem sonuna doğru yapay zeka, öğrencinin eksik olduğu konuları tespit ediyor ve biz bunları kitap halinde basılı yayın olarak oluşturuyoruz. Hiçbir kitap diğer kitaptaki sorular ile aynı değil, tamamen öğrencinin işlenmiş verilerine yönelik yapay zekanın oluşturduğu sorulardır. Yarıyıl tatilinde de öğrencilere bu kitapları bitirtiyoruz ve eksiksiz bir şekilde dönmelerini sağlıyoruz. Diğer okullardan en önemli farkımızın yayın olduğunu söyleyebiliriz.”

VELİLER, ÇÖZÜM KOLEJİNE GÜVENİYOR

Yayın kalitesinin yanı sıra idare ve yönetim kadrosunun dahi eğitimin içinden geldiğini ve bunun büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Düzenli, bu eğitimci kimliği ile öğrencinin dilinden anladıklarını ve velilerin isteklerini de daha rahat analiz edebildiklerini kaydetti. Eğitimci kimlik sayesinde ticari bakmaktan ziyade akademik baktıklarını belirterek, bu bakış açısının ise veliye güven sağladığını ve samimiyet doğurduğunu söyledi.

ATÖLYELER, SPOR SALONLARI VE YÜZME HAVUZU İLE TAM BİR YAŞAM KOMPLEKSİ

16 bin metrekarelik kampüs içerisinde öğrencinin ihtiyaç duyabileceği her alternatifi sunduklarını dile getiren Düzenli, “Okulumuz sportif ve sanatsal faaliyetlere elverişli bir yerleşkededir. Yeteneği olan, bu konuda ilerlemek isteyen öğrenciyi de hedeflerine ulaştırmamız kolay oluyor. Kampüsümüz 4 bloktan oluşuyor. Yaklaşık 16 bin metrekare kapalı alanımız, 4 bin metrekare açık alanımız var. Spor alanları, atölyeleri aktif kullanılan laboratuvarlarımız, geniş ve ferah dersliklerimiz, yüzme havuzumuz var. Tam bir yaşam kompleksi... Okulumuzda sadece akademik anlamda çalışmalar yapılmıyor. Bakım-onarım atölyemiz var. Öğrencilerimiz burada tornavida, pense tutuyorlar. Vida sıkıyorlar. Oymacılık yapıyorlar. Bu, öğrencilerin deşarj olmasını sağlıyor. Robotik atölyelerimiz, lego atölyelerimiz, yazılım atölyelerimiz de mevcut. Spor alanlarımızdan bahsedecek olursak açık ve kapalı iki farklı spor salonumuz var. Tenis kortumuz var. Sportif ya da sanatsal anlamda yeteneği olan öğrencinin hedefine ulaşmasında ona destek sağlamış oluyor.” şeklinde konuştu.

ULUDAĞ KAYAK YARIŞLARINDA İKİNCİLİK ÇÖZÜM KOLEJİ’NDE

Çözüm Koleji’nin spor faaliyetlerinde de oldukça aktif olduğunu belirten Çözüm Koleji Genel Müdürü Düzenli şu ifadeleri kullandı:

“Şu an Bursa’da okullar arası voleybol turnuvaları var. Voleybol kız takımımız henüz hiç yenilmedi ve gruptan birincilikle çıktılar. İnşallah finale kadar gidecek ve kupayı bize getirecekler. Geçtiğimiz hafta  Uludağ'da, okullar arası kayak yarışları vardı ve Elif Çelik isimli öğrencimiz ikinci oldu. Geçtiğimiz yıl, Türkiye şampiyonasında ikinci olmuştu. Bu yıl henüz Türkiye şampiyonası yapılmadı ama hedefimiz birincilik. Kayak, voleybol, futbol ve basketbolda eş zamanlı olarak turnuvalara katılıyoruz. Türkiye şampiyonalarına katılıyoruz. Buralardan hep dereceyle döndük. Basket takımımız var, il içi ve iller arası turnuvalara katılım sağlıyorlar. Onlara da buradan başarılar diliyorum.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13