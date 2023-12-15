Bursa Büyükşehir yöneticilerine 'iş sağlığı ve güvenliği' eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarına yönelik ‘Neden güvenli yönetmeliyiz?’ başlığında eğitim verildi.BURSA (İGFA) - Bursa’dan altyapıdan kültür ve sanata kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitimlerini de ara vermeden sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Neden güvenli yönetmeliyiz?’ başlıklı eğitime, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları gibi belediyenin üst yöneticileri katıldı. Belediye binası eğitim salonundaki programda, Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Uğur Saklangıç ve Hüdayi Taşçı tarafından iş güvenliğiyle ilgili mevzuatlar, yöneticilerin üzerine düşen sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapılırken ekip çalışması ve dikkat testi uygulaması da gerçekleştirdi. Programın ikinci bölümünde ise bir iş kazası karşısında tüm tarafların savunmalarını canlandırdığı bir tiyatral canlandırma yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, kurum olarak iş güvenliğine büyük önem verdiklerini ve bu yönde eğitimlerin her kademede devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin üst yöneticilerine yönelik tecrübe paylaşımının yapıldığı bir eğitim programı düzenlediklerini belirten Aka, “Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz ve ekibi tarafından detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Toplantı bizler açısından çok verimli geçti. Öte yandan Ocak ayı içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye Belediyeler Birliği, BTSO, ilçe belediyeler ile ortaklaşa uluslararası ölçekte bir iş sağlığı ve güvenliği sempozyumu düzenleyeceğiz. Bu toplantıya, uluslararası ölçekte uzmanlar katılacak. Burada yaptığımız bu eğitimler de büyük programın bir ön hazırlığı sayılabilir” dedi.

Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi arasında ortaklaşa bir süreç yürütüldüğünü ve üst düzey yöneticilere iş güvenliği ve sağlığıyla ilgili bir eğitim verildiğini ifade etti. ‘Neden güvenli yönetmeliyiz?’ başlıklı eğitimleri birçok ulusal ve uluslararası firmaya verdiklerini ancak ilk kez bir kamu kurumuna bu eğitim verdiklerini anlatan Yamankaradeniz, “Eğitim sürecinden çok memnunuz, yöneticilerimizin de motive ve memnun olduğunu görüyoruz. Bu eğitimdeki amacımız, yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliğindeki rolünün önemli olduğunu, hatta birinci sırada olduğunu vurgulamaktır. Eğer yöneticiler iş sağlığı ve güvenliğine inanırsa tüm çalışanlar da inanır. Bu konuda çalışanları inanırken yöneticileri inanmayan hiçbir kurum veya şirket başarılı olamaz. Öte yandan 11-12 Ocak 2024 tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi himayelerinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nin destekleriyle uluslararası iş sağlığı ve güvenliği sempozyumu düzenleyeceğiz. Sempozyumun bir kısmı Uludağ Üniversitesi’nde öğrenci buluşması olarak yapılacak. Bunlar şehrimize değer veren konular. Sanayi şehriyiz. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğine de en fazla önem veren şehirden birisi olmak zorundayız. Bu eğitimlerin sık bir şekilde devam etmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

Programın sonunda verdiği bilgilerden dolayı Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz ve ekibine plaket takdim edilerek, günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.