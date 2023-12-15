Son Dakika

Bursa Büyükşehir yöneticilerine 'iş sağlığı ve güvenliği' eğitimi

EĞİTİM 15.12.2023, 12:39
Bursa Büyükşehir yöneticilerine 'iş sağlığı ve güvenliği' eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarına yönelik ‘Neden güvenli yönetmeliyiz?’ başlığında eğitim verildi.BURSA (İGFA) - Bursa’dan altyapıdan kültür ve sanata kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitimlerini de ara vermeden sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Neden güvenli yönetmeliyiz?’ başlıklı eğitime, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları gibi belediyenin üst yöneticileri katıldı. Belediye binası eğitim salonundaki programda, Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Uğur Saklangıç ve Hüdayi Taşçı tarafından iş güvenliğiyle ilgili mevzuatlar, yöneticilerin üzerine düşen sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapılırken ekip çalışması ve dikkat testi uygulaması da gerçekleştirdi. Programın ikinci bölümünde ise bir iş kazası karşısında tüm tarafların savunmalarını canlandırdığı bir tiyatral canlandırma yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, kurum olarak iş güvenliğine büyük önem verdiklerini ve bu yönde eğitimlerin her kademede devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin üst yöneticilerine yönelik tecrübe paylaşımının yapıldığı bir eğitim programı düzenlediklerini belirten Aka, “Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz ve ekibi tarafından detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Toplantı bizler açısından çok verimli geçti. Öte yandan Ocak ayı içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye Belediyeler Birliği, BTSO, ilçe belediyeler ile ortaklaşa uluslararası ölçekte bir iş sağlığı ve güvenliği sempozyumu düzenleyeceğiz. Bu toplantıya, uluslararası ölçekte uzmanlar katılacak. Burada yaptığımız bu eğitimler de büyük programın bir ön hazırlığı sayılabilir” dedi.

Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi arasında ortaklaşa bir süreç yürütüldüğünü ve üst düzey yöneticilere iş güvenliği ve sağlığıyla ilgili bir eğitim verildiğini ifade etti. ‘Neden güvenli yönetmeliyiz?’ başlıklı eğitimleri birçok ulusal ve uluslararası firmaya verdiklerini ancak ilk kez bir kamu kurumuna bu eğitim verdiklerini anlatan Yamankaradeniz, “Eğitim sürecinden çok memnunuz, yöneticilerimizin de motive ve memnun olduğunu görüyoruz. Bu eğitimdeki amacımız, yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliğindeki rolünün önemli olduğunu, hatta birinci sırada olduğunu vurgulamaktır. Eğer yöneticiler iş sağlığı ve güvenliğine inanırsa tüm çalışanlar da inanır. Bu konuda çalışanları inanırken yöneticileri inanmayan hiçbir kurum veya şirket başarılı olamaz. Öte yandan 11-12 Ocak 2024 tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi himayelerinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nin destekleriyle uluslararası iş sağlığı ve güvenliği sempozyumu düzenleyeceğiz. Sempozyumun bir kısmı Uludağ Üniversitesi’nde öğrenci buluşması olarak yapılacak. Bunlar şehrimize değer veren konular. Sanayi şehriyiz. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğine de en fazla önem veren şehirden birisi olmak zorundayız. Bu eğitimlerin sık bir şekilde devam etmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

Programın sonunda verdiği bilgilerden dolayı Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz ve ekibine plaket takdim edilerek, günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 16 20
11. Valencia 16 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 16 10
19. Granada 16 8
20. Almeria 16 4