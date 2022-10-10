Bursa Büyükşehir örnek oldu! Eskişehir de öğrencilere çorba ikramına başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan üniversite öğrencilerine yönelik yapılan 'Çorba Çeşmesi' projesi Türkiye'ye örnek oluyor. Uygulamayı örnek alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi, hafta içi öğrencilere ücretsiz çorba ikramı uygulamasına bugün itibariyle başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan üniversite öğrencilerine yönelik yapılan 'Çorba Çeşmesi' projesi Türkiye'ye örnek oluyor. Uygulamayı örnek alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi, hafta içi öğrencilere ücretsiz çorba ikramı uygulamasına bugün itibariyle başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölgesindeki öğrenciler ve gençler, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Çorba Çeşmesi projesinin Eskişehir'de de yapılmasını istemesi üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni gençlik merkezinde ücretsiz çorba dağıtımına başaldı.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü KYK Öğrenci Yurdu karşısında hizmete giren Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi, öğrencilere hafta içi sıcak çorba ikramına uygulamasına başlıyor. Hafta içi her gün 08.30-10.00 saatlerinde öğrenciler merkezden ücretsiz çorba alabilecekler.

Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer, “Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezimiz, Büyükdere Mahallesi Adaklı Sokak 39 numara KYK yurtları karşısından faaliyet göstermektedir. Hafta içi her gün 08.30 ila 10.00 saatleri arasında ücretsiz çorba ikramı uygulamamız başlıyor. Bu soğuk havalarda derse girmeden gençlerimizi merkezimize bekliyoruz” dediler.

Öte yandan öğrenciler, çorba ikramlarının sadece hafta içi olmasına da anlam veremediklerini ifade ederek, çorba uygulamasının hafta sonu da verilmesini ve günün belli bşir saatiyle sınırlandırılmamasını istedi.