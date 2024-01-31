Bursa Büyükşehir'de iletişime engel yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşların iletişim konusunda yaşadıkları engellerin ortadan kaldırılması ve kamu hizmet noktalarında hayatlarını kolaylaştırabilmek için Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan personele “Türk İşaret Dili Eğitimi” düzenledi. BURSA (İGFA) - Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora kadar her alanda önemli projelerine hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlere erişimin önündeki engelleri de bir bir ortadan kaldırıyor.

Engelli vatandaşların sosyal hayatın her alanında aktif olarak rol alabilmesi için farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşların iletişim konusunda yaşadıkları engellerin ortadan kaldırılması ve kamu hizmet noktalarında hayatlarını kolaylaştırabilmek için personele yönelik “Türk İşaret Dili Eğitimi” düzenledi. Büyükşehir Belediyesi, hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlara daha etkili hizmet verilebilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü organizasyonu ile Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan personele Kurum içi Eğitici kadrosundan Temra Aydın tarafından “Türk İşaret Dili Eğitimi” verildi.

Büyükşehir Belediyesi eğitim salonunda düzenlenen “Türk İşaret Dili Eğitimi”, Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden engelli vatandaşların en iyi şekilde faydalanmaları, istek ve sorunlarının ivedilikle anlaşılıp çözüme kavuşturulması ve engelli vatandaşlara yönelik hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla gerçekleştirildi. Eğitim, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan personelin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.