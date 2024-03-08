Bursa Büyükşehir'de hizmet içi hijyen eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında çay ocaklarında ve temizlik işlerinde görev alan personele, ‘Kimyasallarla çalışma ve hijyen’ eğitimi verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda verilen eğitim, kurum içi eğitmen kadrosundan İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Çağdaş Büyük tarafından verildi.

Büyük, kimyasallarla çalışmada iş güvenliği kültürü, kimyasalların sınıflandırılması ve yapılan çalışmalarda doğru bilinen yanlışlar konularına değindi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Erkan Tüccaroğlu, Büyükşehir Belediyesi’nde kullanılan kimyasallar, kişisel koruyucu donanımlar ile hijyenin çalışma hayatında ve insan sağlığındaki önemi konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Dört ayrı oturumda yapılan eğitim programına katılım sağlayan personel, çalışma hayatında karşılaştıkları durumları anlatarak uzmanlardan bilgi aldı.