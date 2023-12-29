Bursa Adliyesi'nde meslek seçimi etkinliği

Bursa'da faaliyet gösteren Minör &Majör Eğitim Kurumları olarak hukuk fakültesi düşünen öğrencilerimiz ile meslek tanıtımı etkinliği kapsamında Bursa Adliyesi’ne ziyarette bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da hukuk öğrencileri, Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinin Adliye içindeki seminerlerine katılarak gerçek bir duruşma izledi.

Kariyer yolculuklarının başında olan öğrenciler ilk defa deneyimledikleri adliye ortamı ile meslek tercihleri ve gelecek planları adına yeni bir tecrübe kazandı.

Oldukça verimli geçen etkinliğe rehberlik eden kurum öğretmenleri de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.