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Bursa Adliyesi'nde meslek seçimi etkinliği
EĞİTİM 29.12.2023, 15:57
Bursa'da faaliyet gösteren Minör &Majör Eğitim Kurumları olarak hukuk fakültesi düşünen öğrencilerimiz ile meslek tanıtımı etkinliği kapsamında Bursa Adliyesi’ne ziyarette bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da hukuk öğrencileri, Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinin Adliye içindeki seminerlerine katılarak gerçek bir duruşma izledi.
Kariyer yolculuklarının başında olan öğrenciler ilk defa deneyimledikleri adliye ortamı ile meslek tercihleri ve gelecek planları adına yeni bir tecrübe kazandı.
Oldukça verimli geçen etkinliğe rehberlik eden kurum öğretmenleri de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Puan Durumu
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|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
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|17
|29
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|17
|27
|7. Rizespor
|17
|26
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|17
|24
|9. Kasımpasa
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|23
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|17
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|17
|20
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|20
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|14
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|O
|P
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|32
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|29
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|8. Gençlerbirliği
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|27
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|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|42
|2. Arsenal
|19
|40
|3. Aston Villa
|19
|39
|4. M.City
|18
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. West Ham United
|19
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Brighton
|19
|30
|9. Newcastle
|19
|29
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|19
|25
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|19
|25
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|18
|25
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|19
|21
|14. Brentford
|18
|19
|15. Crystal Palace
|19
|18
|16. Nottingham Forest
|19
|17
|17. Everton
|19
|16
|18. Luton Town
|18
|15
|19. Burnley
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
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|18
|23
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|18
|20
|12. Osasuna
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|19
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|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|18
|16
|16. Deportivo Alaves
|18
|16
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|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|18
|5
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