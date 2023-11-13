Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yüksek öğrenim GSB burs/kredi için 825 bin 843 öğrencinin başvuruda bulunduğunu öğrenildi.

Bakan Bak, "Sevgili gençler, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/OA_BAK/status/1723960020738453584